Maďarský súd rozhodol o vydaní Srbov obvinených z vraždy v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 13. decembra (TASR) – Maďarský Súd hlavného mesta nariadil v piatok vydať Slovenskej republike dvoch obvinených občanov Srbska, ktorí mali v nedeľu (8. 12.) nadránom v bratislavskom Starom Meste napadnúť a usmrtiť 22-ročného Srba. Mužov zadržali maďarskí policajti na diaľnici M1 v utorok na základe medzinárodného zatykača a vzali ich v Győri do väzby, informovalo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.Súd preveril okolnosti realizácie medzinárodného zatykača a na základe nich nariadil uvaliť na Srbov vydávaciu väzbu a ich zjednodušené odovzdanie slovenským orgánom. Rozhodnutie je právoplatné, mužov bude treba odovzdať do desiatich dní, píše HVG.Polícia Komárňansko-ostrihomskej župy dostala v utorok o 21.30 h hlásenie, že dvaja podozriví z vraždy a výtržníctva idú osobným autom po diaľnici M1 smerom do Budapešti. Hliadka na 54. kilometri diaľnice odviedla auto na odpočívadlo a preverila totožnosť 21-ročného a 26-ročného muža. Polícia ich predviedla na policajnú stanicu v Györi a zadržala na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý vydal Okresný súd Bratislava I.Srbi boli v stredu v Bratislave obvinení zo zločinu zabitia spáchaného formou spolupáchateľstva, informovala slovenská polícia na sociálnej sieti.spresnila polícia. Dvaja Srbi boli obvinení v neprítomnosti, zatiaľ čo sa vykonávajú úkony na vydanie obvinených z Maďarska.Tretieho podozrivého muža, občana Macedónska, zadržali na území Slovenska. Ten zatiaľ obvinený nebol.V prípade právoplatného odsúdenia hrozí obvineným trest odňatia slobody vo výške siedmich až desiatich rokov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)