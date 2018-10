Madej: Lídri strán ešte hľadajú pri dôchodkovom strope konsenzus

Róbert Madej. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. októbra (TASR) - Lídri parlamentných politických strán stále hľadajú konsenzus pri zmene Ústavy SR, ktorá má zastropovať vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR to uviedol jeho predseda Róbert Madej (Smer-SD). Samotná novela výborom neprešla, o jeden hlas sa totiž nenašla potrebná ústavná väčšina. Z koalície sa zdržal Peter Kresák (Most-Híd). Posledné slovo bude mať októbrové plénum.kritizoval návrh opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS).Madej sa netají, že tento návrh je pre Smer-SD dôležitý.odotkol.Pri septembrovom hlasovaní o posunutí tejto zmeny ústavy do druhého čítania návrh podporilo 93 poslancov, čo je viac ako minimálne potrebná ústavná väčšina, ktorá sa bude vyžadovať pri definitívnom hlasovaní v októbri. Za návrh vtedy hlasovali aj niektorí opoziční poslanci, napríklad z hnutia Sme rodina a ĽSNS. Podporili ho aj niektorí poslanci koaličného Mosta-Híd, ktorý sa od začiatku k návrhu staval kriticky.Poslanci Smeru-SD navrhujú dať do ústavy formuláciu, žeOkrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Poslanci navrhujú zakotviť ústavnú garanciu zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda.zdôvodňujú poslanci Smeru-SD. Podrobnosti o spôsobe úpravy minimálnej mzdy a kritériách, na základe ktorých má dôjsť k úprave minimálnej mzdy, ustanoví zákon.Cieľom novely ústavného zákona je tiež dosiahnuť, aby zmenami v prístupe k zabezpečeniu občanov na starobu nedochádzalo k postupnému oslabeniu ich práv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a k znižovaniu udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia ako celku. Preto poslanci navrhujú, aby boli v Ústave SR ukotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia.uvádza sa v návrhu ústavného zákona.