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27. septembra 2026

Madridom otriaslo vysťahovanie seniorky, demonštranti obsadili centrum mesta


Tagy: bytová núdza demonštrácia v Španielsku nedostatok bytov Španielska vláda

Organizátori hovoria o vyše 300-tisíc demonštrantoch, úrady o 25-tisícoch, v centre Madridu pribudlo približne 150 stanov. Protestný tábor v centre



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spain_housing_94_44 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Organizátori hovoria o vyše 300-tisíc demonštrantoch, úrady o 25-tisícoch, v centre Madridu pribudlo približne 150 stanov.


Protestný tábor v centre Madridu sa v nedeľu rozrástol na desiatky stanov po tom, ako vysťahovanie 87-ročnej Maricarmen Abascalovej z bytu, v ktorom žila 70 rokov, vyvolalo pobúrenie a nové protesty proti rastúcim nákladom na bývanie.


V sobotu pochodovali Madridom tisíce ľudí s kľúčmi a píšťalkami a žiadali obmedzenie rastu cien bývania a silnejšiu ochranu nájomníkov pred vysťahovaním.

Úrady odhadli účasť na približne 25-tisíc ľudí, organizátori z Madridského zväzu nájomníkov tvrdili, že ich bolo viac ako 300-tisíc.

Majú toho dosť


Po skončení pochodu aktivisti rozložili stany na námestí Puerta del Sol pred sídlom regionálnej vlády.

Do nedeľného rána ich podľa denníka El País pribudlo približne 150, agentúra EFE hovorila asi o stovke.

„Je čas zmeniť pravidlá hry,“ povedala 47-ročná psychologička María Juárezová. „Ľudia neodídu, kým sa konečne niečo nezmení.“

Policajti proti seniorke


Abascalovú v stredu po policajnom zásahu vyniesli z bytu na nosidlách. Nehnuteľnosť kúpila realitná spoločnosť a nájomné podľa zväzu zvýšila o 275 percent na 2 650 eur mesačne.

„Chcem, aby to, čo sa stalo mne, pomohlo zabrániť tomu, aby sa to stalo ďalším ľuďom,“ odkázala seniorka z nemocnice, kde sa zotavuje z vyčerpania.

Dodala, že jej prípad má ľudí povzbudiť „bojovať a pomôcť zmeniť zákony, ktoré umožnili moje vysťahovanie“.

Maricarmenin dekrét


Socialistická vláda premiéra Pedra Sáncheza má na najbližšom zasadnutí schváliť balík opatrení označovaný ako „Maricarmenin dekrét“.

Počítať má s automatickým predlžovaním nájomných zmlúv a ďalšími obmedzeniami vysťahovania, jeho schválenie v parlamente však nie je isté.

„Chceme, aby ceny bytov a nájomné klesli, pretože už mám dosť prania spodnej bielizne svojmu 53-ročnému synovi,“ povedala 76-ročná dôchodkyňa Maricarmen Arnedová.

Zúfalý nedostatok


Podľa španielskej centrálnej banky chýba krajine s približne 50 miliónmi obyvateľov asi 700-tisíc bytov.

Ponuka verejného bývania je nízka a nájomné zvyšuje silný dopyt podporovaný turizmom aj rastom populácie.


Zdroj: SITA.sk - Madridom otriaslo vysťahovanie seniorky, demonštranti obsadili centrum mesta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bytová núdza demonštrácia v Španielsku nedostatok bytov Španielska vláda
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