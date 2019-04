Maduro kritizuje Pencea za návrh, aby OSN uznala Guaidóa za prezidenta

Nicolás Maduro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas/New York 11. apríla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že americký viceprezident Mike Pence sa "zosmiešnil", keď Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyzval, aby uznala za prezidenta Venezuely vodcu opozície Juana Guaidóa.povedal Maduro o Penceovi vo svojom televíznom prejave odvysielanom v noci na štvrtok.Washington v utorok požiadal o mimoriadne zasadnutie BR OSN v súvislosti s humanitárnou situáciou vo Venezuele, kde podľa odhadov OSN až štvrtina z 30 miliónov obyvateľov potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc, pričom 3,7 milióna Venezuelčanov trpí podvýživou a najmenej 22 percent detí vo veku do piatich rokov je chronicky podvyživených.Mimovládne organizácie momentálny stav v tejto krajine označujú za "najzávažnejšiu humanitárnu krízu mierových čias".Spojené štáty toto zasadnutie BR OSN využili aj na to, aby zvýšili tlak na venezuelský režim a donútili Madura, aby začal rokovať o svojom odchode z funkcie. Venezuelská vláda však tomuto tlaku odoláva, a to aj napriek hrozbe zintenzívnenia amerických sankcií.Práve preto Pence vystúpil v BR OSN s požiadavkou, aby OSN uznala Guaidóa za legitímneho prezidenta a akceptovala aj ním delegovaného vyslanca pri OSN.Ako vo štvrtok informovala agentúra AP, Pence na zasadnutí BR OSN oslovil prítomného venezuelského veľvyslanca, ktorému povedal, že tam "pri všetkej úcte nemá čo hľadať". "Mali by ste sa vrátiť do Venezuely a povedať Madurovi, že čas sa mu kráti a je potrebné, aby odišiel".Washington chce, aby BR OSN hlasovala o rezolúcii, ktorá by sa týkala uznania Guaidóa za prezidenta. Analytici však upozorňujú, že z pohľadu práva ide o spochybniteľný krok, ktorý by mal za následok zmenu režimu vo Venezuele. Washingtonu hrozí, že jeho návrh si v BR OSN nezíska dostatočnú podporu, čo by ešte viac zdôraznilo bezvýchodiskovosť súčasnej situácie.