Maduro nepôjde na 74. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

Venezuelský prezident Nicolás Maduro, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 13. septembra (TASR) - Venezuelský prezident Nocolás Maduro sa nezúčastní na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa začína v utorok v New Yorku, píše v piatok agentúra AP.Maduro vo štvrtok na stretnutí s mladými členmi socialistickej strany povedal, že do OSN namiesto neho vycestuje minister zahraničných vecí Jorge Arreaza.Venezuelský líder dôvod svojej neúčasti na každoročnom stretnutí svetových lídrov nevysvetli. Mladým socialistom iba povedal, že ostáva doma, aby s nimi mohol pracovať.USA stoja vo vedení medzinárodného úsilia s cieľom zosadiť socialistického prezidenta Madura a nahradiť ho opozičným lídrom Juanom Guaidóom, ktorý sa v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny. Guaidóa za legitímneho lídra Venezuely uznalo viac než 50 krajín vrátane Spojených štátov a väčšiny krajín Južnej Ameriky. Stále sa mu však nepodarilo prevziať moc od Madura,Prezident Maduro má doma silnú podporu armády a medzinárodne na jeho strane stoja Kuba, Rusko a Číny. Moskva začiatkom roka vyslala do Venezuely svojich vojenských expertov.