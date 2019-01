Maduro odmietol výzvy EÚ na vypísanie nových volieb

Nicolás Maduro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 27. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro odmietol v nedeľu výzvy viacerých krajín Európskej únie, aby do ôsmich dní oznámil termín novej voľby hlavy štátu. V rozhovore pre stanicu CNN Türk zároveň Maduro povedal, že jeho krajina "nie je pripútaná" k Európe." povedal v rozhovore.dodal Maduro a výzvy európskych krajín označil za "chybu".Niekoľko krajín EÚ, konkrétne Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, varovalo v sobotu Madura, že ak do ôsmich dní neoznámi termín novej voľby hlavy štátu, uznajú za dočasného prezidenta lídra opozície a predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa.Aj samotná EÚ prostredníctvom vyhlásenia svojej vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci Federici Mogheriniovej vyzvala, na čo najrýchlejšie konanie slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb vo Venezuele. Požadovala tiež vytvorenie vlády, ktorá reprezentuje skutočnú vôľu občanov tejto juhoamerickej krajiny.Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a opozičný vodca Juan Guaidó sa v stredu na masovej demonštrácii opozície vyhlásil za dočasného venezuelského prezidenta. Jeho legitimitu odvtedy uznali Spojené štáty, Kanada i väčšina latinskoamerických krajín. Na strane Madura naopak stoja Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.Maduro v nedeľňajšom rozhovore pre CNN Türk uviedol, že Guaidó "porušil ústavu". Zároveň obvinil Washington "z pokusu o prevrat" vo Venezuele.povedal.Maduro povedal, že je "otvorený dialógu", podľa jeho slov je ale nepravdepodobné, že by došlo k jeho stretnutiu s americkým prezidentom Donaldom Trumpododal v tejto súvislosti.Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Washington ho okamžite uznal a Madura označil za nelegitímnu hlavu štátu.