Maduro oslavoval výročie sporných volieb

Na archívnej snímke Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 21. mája (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro oslávil v pondelok výročie svojho sporného opätovného zvolenia do funkcie, ktoré kritici považujú za zmanipulované. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.napísal Maduro na Twitteri po zhromaždení svojich stúpencov v metropole Caracas.Maduro okrem toho znova vyzval opozíciou kontrolované Národné zhromaždenie, ktorého predseda Juan Guaidó sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta, na predčasné parlamentné voľby s cieľomreagoval Guaidó. "" dodal v tvíte.Maduro vo svojom prejave tiež spomenul, že prieskumné rozhovory zástupcov jeho vlády a opozície, sprostredkované Nórskom, boli "veľmi pozitívne"." povedal davu.Maduro zvíťazil vo voľbách pred rokom so ziskom 68 percent, hlasovanie však vtedy bojkotovala väčšina venezuelskej opozície. V juhoamerickej Venezuele panuje vážna ekonomická i politická kríza a viac než tri milióny jej obyvateľov odišli do zahraničia.Desiatky krajín vrátane USA uznali vyhlásenie Guaidóa o tom, že je ako predseda zvoleného parlamentu dočasným prezidentom, pretože opätovné zvolenie Madura nebolo zákonné. Opozičnému lídrovi sa však napriek posilneným snahám nepodarilo zosadiť Madura, ktorého podporujú hlavní veritelia Venezuely - Čína a Rusko - i silná armáda.