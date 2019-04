Maduro: Venezuela a Červený kríž dosiahli dohodu o humanitárnej pomoci

Nicolás Maduro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 11. apríla (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža bude vo Venezuele distribuovať humanitárnu pomoc. Uzavretie tejto dohody v noci na štvrtok v televíznom prejave oznámil venezuelský prezident Nicolás Maduro.Maduro naďalej odmieta tvrdenia, že súčasná situácia vo Venezuele môže byť označovaná za humanitárnu krízu. Domnieva sa preto, že aj spolupráca s MVČK by sa mala začať "bez grotesknej politizácie" a v podmienkach "rovnosti a rešpektu".Venezuelský prezident oznámil súhlas svojej vlády po tom, ako delegácia MVČK vedená jeho prezidentom Petrom Maurerom absolvovala niekoľkodňovú návštevu Venezuely. Stretnutie Madura s Maurerom sa konalo v utorok.Prívrženci vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny a v tejto funkcii ho uznáva viac ako 50 krajín sveta, sa koncom februára pokúšali dopraviť na územie Venezuely niekoľko ton humanitárnej pomoci.Humanitárna pomoc čakala na prevoz v pohraničí Kolumbie a Brazílie, ako aj na holandskom ostrove Curaçao.Venezuelská vláda však na hraniciach vybudovala zátarasy a hliadky kamiónom nedovolili vstúpiť na venezuelské územie.Pokusy o prepravu humanitárnej pomoci vtedy Maduro odsúdil ako zámienku s cieľom vytvoriť podmienky pre vojenskú intervenciu zo zahraničia.Maduro v noci na štvrtok vo svojom prejave vyhlásil, že "Venezuele sa už dostalo prejavov solidarity, podpory a humanitárnej pomoci" od Indie, Číny, Ruska a Turecka.Podľa odhadov OSN až štvrtina z 30 miliónov obyvateľov Venezuely potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc, pričom 3,7 milióna Venezuelčanov trpí podvýživou a najmenej 22 percent detí do päť rokov je chronicky podvyživených.MVČK vo svojom vyhlásení z minulého týždňa so znepokojením poukázala na to, že súčasná situácia vo Venezuele má závažný vplyv na Venezuelčanov, obzvlášť tých, ktorí nemajú prístup k základným službám".Caracas za problémy so zásobovaním Venezuely viní Spojené štáty a ich sankcie. Guaidó ich, naopak, pripisuje korupcii a neschopnosti vlády.