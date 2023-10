Maestro Ronero radí: Ako správne ochutnať rum? Zapojte všetky svoje zmysly

Čo nám povie farba rumu?

Najdôležitejší je čuch

Párovanie? Hlavne to neprekombinovať

Cesta rumu

30.10.2023 (SITA.sk) -Väčšina fanúšikov kvalitných rumov vie, kto je Don Juan Meléndez. Možno nepoznáte jeho meno, ale rozhodne by ste spoznali jeho tvár, pretože práve tá zdobí fľaše rumov Diplomático. A je to práve on, vďaka komu vznikla súčasná podoba tohto legendárneho nápoja. "Počas kolonializmu mohol ako syn bohatých španielskych rodičov cestovať po Venezuele, takým ľuďom sa hovorilo Mantuanos. Títo ľudia boli braní ako vzor a zároveň mali nedotknuteľné postavenie, najmä vďaka ich pôvodu – mali peniaze, často cestovali a správali sa ako diplomati, a preto sa im začalo hovoriť aj Diplomático," opisuje Nelson Hernández, ktorý je od roku 2017 Maestro Ronero značky Diplomatico, je teda hlavným majstrom prípravy a odborníkom.. A to vrátane posudzovania kvality rumu či pravidiel jeho ochutnávania.A teraz už k sľúbeným tipom! Čo nám o rume povie farba, čo hľadať vo vôni a s čím ho párovať? Farba je hlavným znamením, ktoré nám hovorí predovšetkým to, ako dlho rum zrel v sudoch. Len podľa nej však jeho kvalitné nespoznáte. "Je to samozrejme o niečo zložitejšie, veľkú úlohu totiž zohráva aj drevo z ktorého je sud vyrobený a mnoho ďalších faktorov. Všeobecne sa ale dá predpokladať a povedať, že čím je rum tmavší, tým bol v drevenom sude uložený dlhšie," popisuje Hernández. Veľmi dôležité je aj to, ako sa tekutina chová v pohári. Práve táto vizuálna stránka je niečo, na čo by sa rozhodne pri tastingu nemalo zabúdať."Záleží aj na kvapkách na pohári, na tom, či sa tvoria, na ich intenzite a koľko ich na pohári zostáva. Pozornosť venujte aj rýchlosti, s akou po nej stekajú. Čím pomalšie rum steká, tým je hustejší, a tým je pravdepodobnejšie, že v sude zrel dlho, vysvetľuje Maestro Ronero.Hlavná je samotná ochutnávka, ale chuťové bunky v nej podľa Hernándeza hrajú skôr druhé husle. Prím totiž hrá skôr nos. "Čo sa týka ochutnávky, tá je samozrejme veľmi dôležitá. Ale pri ochutnávaní, či už ide o jedlo alebo pitie, každý z nás dokáže už len podľa čuchu spoznať, či mu bude chutiť. Ak sa chytíte za nos a niečo zjete, chuť neucítite. To isté platí aj pre nápoje. Dokonca považujem za dôležitejšiu tú časť, keď k rumu len privoniame ako samotné popíjanie. Hoci aj to vždy záleží na konkrétnom človeku, pretože každý z nás má iné množstvo čuchových buniek. Od toho sa potom odvíja vôňa a to, ako ju vnímate," vysvetľuje odborník. V rumoch je možné cítiť rozmanité prvky, avšak vanilka, karamel, kokos, to sú arómy a chute, ktoré sa v nich vyskytujú často. Vplyv na výsledný chuťový profil má nielen drevo, z ktorého bol vyrobený sud na zrenie, ale aj destilačný systém. Tieto dva aspekty tak často ovplyvňujú to, čo vo výsledku v nápoji cítime.Podľa Hernandéza existuje hneď niekoľko produktov, ktoré sa k rumu skvele hodia. Ide napríklad o tabak, čokoládu alebo kávu. "V poslednej dobe sa tiež často páruje s jedlom, najmä s dezertmi. V dávnych dobách tomu tak nebolo, ľudia siahali iba po starej dobrej klasike, ktorú som spomenul. To preto, že keď pijete rum, tieto ingrediencie tam cítite. Keď rum skombinujete s týmito príchuťami, ešte viac zvýrazníte jeho chuť," vysvetľuje. Pravidlo pre párovanie je tak často veľmi jednoduché, riaďte sa chuťami a arómami, ktoré rum obsahuje, a tie isté potom odrážajte aj v sprievodnom jedle či pochutinách.Rum prešiel za posledných 25 rokov dlhú cestu. Z nápoja, ktorý sa dal piť len ako miešaný, sa stal niečím, na čom si ľudia môžu naozaj pochutnať a plne ho oceniť. "Pred 25 rokmi bolo nemysliteľné piť čistý rum. Býval totiž oveľa agresívnejší ako dnes. Vlastne sa ani samotný piť nedal, nechutil dobre a musel sa s niečím kombinovať. Postupom času sa vychytali muchy vo výrobe a dnes už si môžete vychutnať skvelý čistý rum. Predtým napokon nebýval ani považovaný za niečo prestížne, dnes už je ale na úrovni ako whisky či brandy. Diplomatico je top značka, a aj vďaka nej sa v rebríčku prestížnosti rum posunul tam, kde je teraz," uzatvára Maestro Ronero Nelson Hernández.Informačný servis