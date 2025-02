Mafiánsky boss Piťo sa chce dostať k majetku. Špecializovaný trestný súd bude riešiť viaceré záležitosti týkajúce sa zločineckej skupiny

Piťo uzavrel dohodu o vine a treste

Odsúdený si tam momentálne odpykáva trest 16 rokov väzenia, ktorý dostal ešte v roku 2014.

Piťa pôvodne odsúdili za šéfovanie zločineckej skupine, neskôr uzavrel dohodu o vine a treste vo veci vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov

z roku 2003, vraždy

Ľuboslava Velk

a, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokusu o vraždu Tibora Füleho z roku 2004. Za vinu mu boli kladené tiež hrubý nátlak a nedovolené ozbrojovanie,

Rozsudol si piťovci vypočuli ešte v máji 2014

24.2.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd by sa mal zaoberať viacerými záležitosťami týkajúcimi sa zločineckej skupiny piťovci . Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, 18. marca by mal súd rozhodovať vo veci povolenia obnovy konania pre Juraja Ondrejčáka , známeho aj ako Piťo.ŠTS v jeho prípade už v októbri 2024 rozhodol o povolení obnovy konania v časti o uložení trestu prepadnutia majetku. Prokurátor aj obhajca odsúdeného, ktorý žiadal zrušenie celého súhrnného trestu, podali proti rozhodnutiu sťažnosť. Najvyšší súd SR následne sťažnosti vyhovel a zrušil súhrnný trest 23 rokov väzenia, ktorý Piťovi uložil v roku 2021 ŠTS v rámci schválenia dohody o vine a treste.Ešte predtým, konkrétne 13. marca sa ŠTS bude zaoberať vecou Miroslava Abraháma. V jeho prípade v decembri 2024 o zrušení súhrnného trestu a zároveň o jeho vzatí do väzby. ŠTS ešte predtým totiž vyhovel návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania, ale len pokiaľ ide o trest prepadnutia majetku, voči čomu Abrahám podal sťažnosť.Abrahámovi, prezývanému Floxňa, ešte v roku 2014 Najvyšší súd SR znížil trest z pôvodných 23 rokov na 21 rokov väzenia. Ešte predtým ho ŠTS uznal za vinného z členstva v zločineckej skupine a z drogovej trestnej činnosti, za čo mu uložil aj trest prepadnutia majetku. Neskôr, v roku 2017, priznal vinu aj v kauze podvodných hypoték, ktoré boli vyplácané na takzvané biele kone.Abraháma sa týka aj pojednávanie, ktoré má ŠTS vytýčené na 17. marca. V ňom figuruje ďalší odsúdený piťovec Matej Šalaga, prezývaný Gaťa. Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako „piťovci“ vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014. Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku.Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Matej Šalaga , prezývaný Gaťa, si zase vo väzení pôvodne odpykával trest sedem rokov, neskôr mu bol uložený 13-ročný trest.