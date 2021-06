Mafiánsky vrah sa ospravedlnil, ľudí však jeho prepustenie poburuje

Pondelňajšie prepustenie jedného z najznámejších talianskych mafiánov-kajúcnikov z väzenia Giovanniho Bruscu rezonovalo v Taliansku ešte aj vo štvrtok a naďalej vyvolávalo pohoršenie verejnosti. Stalo sa tak aj napriek zverejneniu staršieho rozhovoru, v ktorom sa Brusca mnohým pozostalým ospravedlnil za svoju úlohu v "továrni na smrť". Informovala o tom agentúra AP.





Bruscu (64) v pondelok prepustili z väzenia po tom, ako si za mrežami odpykal 25-ročný trest, ktorý dostal za niektoré z najobludnějších zločinov sicílskej mafie Cosa Nostra. Patril k nim napríklad bombový atentát na prokurátora Giovanniho Falconeho, označovaného za lovca mafiánov, spáchaný v roku 1992, či únos a vražda 11-ročného syna mafiána, ktorý bol informátorom polície, z roku 1996.Brusca sa údajne priznal k účasti na približne 150 vraždách spáchaných v čase, keď bol pravou rukou "bossa bossov" mafie Cosa Nostra - Salvatoreho "Tota" Riinu, ktorý zomrel vo väzení v roku 2017.Vzhľadom na ťažké zločiny pobúrilo Bruscove predčasné prepustenie mnohých Talianov. Zazneli po ňom aj výzvy na reformu zákonov, ktoré umožňujú udeľovať znížené tresty mafiánom, ak spolupracujú s vyšetrovateľmi. Iní Taliani, vrátane sestry zavraždeného prokurátora Falconeho, však tieto zákony bránia ako nevyhnutný nástroj na prilákanie mafiánov k spolupráci s justičným systémom.Taliansky denník Corriere della Sera zverejnil po prepustení Bruscu pasáže z dosiaľ nepublikovaného interview z väznice z 10. januára 2016. Ide o rozhovor, ktorý Brusca poskytol francúzskemu dokumentaristovi Moscovi Levimu Boucaultovi. Mafián sa v ňom ospravedlnil za svoje zločiny. Zároveň vyhlásil, že s interview súhlasil, pretože chcel "požiadať o odpustenie všetkých príbuzných obetí, ktorým spôsobil toľko bolesti a žiaľu".Brusca uviedol, že jeho rodina zaplatila za jeho rozhodnutie stať sa kajúcnikom, ale dodal, že to bolo správne rozhodnutie, a to po morálnej, právnej i ľudskej stránke. "Pretože mi to umožnilo uzavrieť celú vec. Cosu Nostru volám reťazec smrti, továreň na smrť. Nič viac, nič menej," doplnil.Interview aj Bruscovo prepustenie však znovu otvorilo staré rany v rodinách obetí mafie. Pozostalí tiež tvrdia, že mafián ešte stále úplne neobjasnil podrobnosti vrážd. Zároveň nie je známe, prečo bolo Bruscovo ospravedlnenie odvysielané až teraz.