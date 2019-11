Magický advent Z. Šulajovej pokrstil magicky D. Nagy

Na archívnej snímke Dado Nagy. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 8. novembra (TASR) - Magický advent je názov knižnej novinky, ktorou po takmer trojročnej prestávke v písaní i pokuse o žáner krimi poteší svojich čitateľov slovenská spisovateľka Zuzka Šulajová. Novinku, ktorá vyšla v jej novom vydavateľstve Tatran, predstavila vo štvrtok (7. 11.) v Bratislave na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka. Krstným otcom sa stal moderátor a publicista, literárny znalec, vášnivý čitateľ i autor Dado Nagy.povedala pre TASR Šulajová, ktorú väčšina čitateliek a čitateľov pozná najmä vďaka mládežníckej sérii Džínsový denník. V roku 2016 autorka sériu uzavrela a rozhodla sa prestať s písaním kníh pre tínedžerov. Tento rok si vyskúša žáner krimi v podobe románu Tajomstvá jedného domu, po 11 rokoch zmenila vydavateľstvo a teraz prichádza s knihou, ktorej hlavná hrdinka, gymnazistka a uznávaná blogerka Sofia, zavedie staršieho čitateľa do študentských čias a nezabudnuteľných spomienok a mladšiemu pripraví vzrušujúcu generačnú zábavu.Magický advent pokrstili podľa očakávania magicky.vysvetlila autorka knihy. Jej uvedenie do života uzavrel Dado Nagy slovami:Magický advent je čarovný svet, kde neistí chalani a neskúsené baby riešia vzájomné vzťahy. V celej svojej naivite a zraniteľnosti sa snažia zapadnúť medzi rovesníkov a zároveň porozumieť svetu dospelých. Keď Sofiin starý otec, ktorý býva na lazoch pri Banskej Bystrici, ťažko ochorie, Sofia aj s mamou ho odchádzajú opatrovať. Hlavnej hrdinke padne zaťažko opustiť milované Rusovce aj svoju platonickú školskú lásku a vybrať sa na samotu, kde pred piatimi rokmi zomrel jej otec. Lazy žijú adventom a pripravujú sa na Vianoce. Obyvatelia okolitých domov prijmú Sofiu medzi seba a vtiahnu ju do svojich osídiel láskavosti. V drevenom domčeku, v "kúdeľnej izbe", dievčatá z lazov zasvätia Sofiu do veštenia z olova a z halušiek. Zblíži sa aj so starým otcom a na lazoch zažíva neuveriteľnú pohodičku: sviečky, čajíčky, deka, knižky a za oknami sneh a cencúle. Odrazu si uvedomí, ako veľmi sa jej tu páči.avizuje vydavateľ.