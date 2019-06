Magio pláž štartuje sezónu, otvorená bude do 1. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič

Bratislava 14. júna (TASR) - Milovníci dobrej zábavy, gastronómie i oddychu sa môžu aj tento rok tešiť na Magio pláž na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Tá v piatok otvára pomyselné dvere svojho 13. ročníka. Verejnosti bude prístupná do 1. septembra, pričom tentoraz prináša väčšie zameranie na životné prostredie."Magio pláž sa vzdáva jednorazových, nerecyklovateľných plastov a dáva zelenú zálohovaným pohárom. Po novom návštevníci nedostanú do drinku automaticky plastovú slamku, v prípade záujmu si môžu kúpiť jej ekologickejšiu alternatívu - papierovú slamku," zdôrazňujú organizátori.Okrem toho budú návštevníci zvyšky jedál spolu s kompostovateľným riadom a príborom vhadzovať do nádoby na bioodpad. Ten sa spracovaním v elektrickom kompostéri a v bioplynovej stanici premení na kompost a elektrickú energiu. Počas trvania Magio pláže by sa malo takto podľa odhadov vyprodukovať 13.200 kWh elektrickej energie. To predstavuje napríklad zohriatie vody pre približne 792.000 šálok kávy alebo kompletné pokrytie elektrickej energie pre približne 264 domácností na mesiac.Pre návštevníkov mestskej pláže je počas 80 dní pripravený kultúrny program, letné kino či obľúbené športové aktivity. K dispozícii bude tiež nová coworkingová zóna a knižnica, kde sa budú pravidelne konať panelové diskusie, prednášky či workshopy na aktuálne témy.TASR o tom informovala spoločnosť Slovak Telekom.