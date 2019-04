Magnézium – užitočný doplnok v tehotenstve Foto: Magnerot Foto: Magnerot

Bratislava 30. apríla (OTS) - Ak ich teda chceme zvládnuť, mali by sme dbať na optimálnu hladinu magnézia v tele. Platí to predovšetkým pre budúce mamičky.Obdobie, kedy čakáme dieťatko je mimoriadne náročné pre naše telo a zároveň mimoriadne aj dôležité pre telo nášho malého potomka. Budúca mamička teda musí istý čas živiť dve telá. Preto v jej organizme dochádza k rýchlejšiemu úbytku dôležitých látok. Jedným z tých najdôležitejších je práve magnézium . Počas tehotenstva hladina magnézia klesá a preto netreba zanedbávať jeho dopĺňanie. Magnézium je pre vyvíjajúce sa dieťa dôležité najme pre budovanie nervovej sústavy, stavbu kostí a orgánov. Mamičke zas pomôže aj počas kŕčov alebo proti prípadnému stresu.A sme pri kŕčoch. Tie sú snáď povinnou jazdou, ktorú musí absolvovať takmer každá mamina. Sú o to nepríjemnejšie, o čo viac sa nám rastie bruško. Magnézium ako významný minerál sa podieľa na množstve životne dôležitých procesov v bunkách nášho organizmu. Zjednodušene povedané: magnézium môže pomôcť v prevencii a liečbe nielen predmenštruačnej migrény, hypertenzie, ale je veľmi užitočné aj na zmiernenie prejavov kŕčov. Je tiež dôležité pre správu funkciu ľudského tela z hľadiska bezproblémového fungovania i relaxácie svalov.Počas tehotenstva zažívame záplavy rozličných pocitov a nálad. Od eufórie a nevysloviteľnej, neopísateľnej radosti z nášho vytúženého dieťatka – až po strach a obavy. Dokážem sa o svoje dieťa dobre postarať? Uchránim ho pred nebezpečným svetom? Bude zdravé? Tieto, hoci opodstatnené, no vždy prítonné obavy nás môžu priviesť až k rodičovskému strachu a stresu. Aj tu je jedným s pomocníkov práve magnézium. Preberá funkciu akéhosi neuroregulátora a pomáha tak lepšie zvládať stresové situácie.Ak si vyberáte doplnkové magnézium, je dobré zvoliť si také, ktoré sa efektívne vstrebáva. Veľkou pomocou je nosič – látka, ktorá pomáha vstrebateľnosti magnézia. Veľmi užitočným nosičom je kyselina orotová . Je prirodzeného - biologického pôvodu. Nachádza sa totiž napríklad v zelenine, alebo aj v kolostre a naše telo si tak s ňou vie veľmi dobre poradiť. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.