Magoni dlho bez práce nezostal, Vlhovú vymenil za juniorskú majsterku sveta Slovinku Hrovatovú

Teší sa na objavovanie skrytého talentu

Názorový rozchod

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansky lyžiarsky odborník Livio Magoni po rozchode s Petrou Vlhovou dlho bez práce nezostal. V olympijskej sezóne 2021/2022 bude súčasťou trénerského štábu slovinskej ženskej reprezentácie. Jeho prioritou číslo 1 bude niekdajšia dvojnásobná juniorská majsterka sveta v slalome Meta Hrovatová Dohodli sa zatiaľ na jednu sezónu. Talentovaná 23-ročná rodáčka z Kranjskej Gory má v zbierke už aj štyri tretie miesta v pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome, z toho dva práve v Kranjskej Gore. Informoval o tom športový portál Neveitalia.it.Zároveň bude Magoni spolupracovať s inými trénermi na raste ďalších troch slovinských reprezentantiek Any Bucikovej, Tiny Robnikovej a Andrey Slokarovej."Som šťastný, že budem môcť objavovať talent Mety Hrovatovej. Veľa sme sa v uplynulých dňoch rozprávali. Je v nej veľký potenciál rôzneho druhu. Aj čo sa týka mentálnej stránky, keďže si prešla ťažkým obdobím spojeným s vážnym zranením členka," cituje taliansky zdroj Livia Magoniho.V hodnotení obrovského slalomu skončila Hrovatová v uplynulej sezóne Svetového pohára na 9. mieste, ale v slalome bola až štyridsiata ôsma so ziskom iba ôsmich bodov. Magoni sa preto bude koncentrovať aj na jej zlepšenie v najtočivejšej disciplíne. "Budeme začínať mimo najlepšej tridsiatky, takže táto slalomová rekonštrukcia nebude jednoduchá. Máme k dispozícii malý tím, ktorého súčasnou bude okrem mňa iba jej servisman zo Salomonu. Bude mať však aj podporu národnej federácie s možnosťou trénovať s ďalšími krajankami na spoločných tímových sústredeniach. Od 1. júna sa budeme môcť presunúť na tréning do talianskeho Stelvia. A čo sa týka super G? Určite si skúsime aj túto disciplínu, ale nie na začiatku. Na to bude čas neskôr," vysvetlil Magoni.Slovenka Petra Vlhová počas päťročnej spolupráce s Liviom Magonim vystúpila na absolútny vrchol svetového ženského lyžovania.Okrem 19 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára (SP) získala šesť medailí z majstrovstiev sveta (1-4-1), dva malé krištáľové glóbusy za sezónny triumf vo SP v slalome a paralelných disciplínach a v uplynulej sezóne túto jagavú zbierku vyšperkovala ziskom veľkého glóbusu pre absolútnu víťazku SP.Po sezóne 2020/2021 sa však rozhodli pracovne rozísť, keďže v tíme sa po piatich rokoch úspešnej spolupráce už občas vyskytla aj tzv. ponorková choroba a začali sa názorovo rozchádzať.