Majalésy, koncerty, dni remesiel i vína. Rezort Piešťany pozýva v máji aj na svetovú výstavu a otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Z májových podujatí vyberáme:



4. 5. Fraštacké putovanie za vínom 2024, tradičná degustácia vín, Hlohovec

11. 5. Slávnostné otvorenie 2. ročníka svetovej výstavy Alfons Mucha, Kúpeľný dom Napoleon, Kúpeľný ostrov, Piešťan

11. a 12.5. Hlohovský jašter, hraná prehliadka zámku, Hlohovský zámok, Hlohovec

11. 5. Madama Butterfly (Giacomo Puccini), priamy prenos z Metropolitnej opery New York, Dom umenia, Piešťany

12. 5. Deň matiek – Juraj Bača Band, koncert, Hudobný pavilón v mestskom parku, Piešťany

14. 5. Let číslo 124, divadelné predstavenie, KSC Fontána, Piešťany

15. 5. Lenka Filipová a hostia, koncert, Kino Úsmev, Hlohovec

15. 5. Literárna noc – čítanie v hoteloch Thermia Palace, Pro Patria, Esplanade, Splendid, v liečebnom dome Irma na Kúpeľnom ostrove, Piešťany

17. -19.5. Tradičné umelecké remeslá Piešťany 2024, Kúpeľný ostrov, Piešťany

18. 5. Kontrabas, divadelné predstavenie, Dom umenia, Piešťany

20. 5. RITA, divadelné predstavenie, Empírové divadlo, Hlohovec

21. -24.5. Zázračný oriešok 2024, medzinárodný festival rozhlasovej rozprávky, Mestská knižnica, Piešťany

25. 5. 49.Piešťanská BUĎ FITka, podujatie pešej turistiky, cykloturistiky a zážitkovej turistiky, štart: Kolonádový most Piešťany, cieľ: Camping Pullmann

25. 5. Deň vína v Elektrárni, prvý ročník vínneho festivalu, Elektrárňa Piešťany, Piešťany

25. -26.5. Balnea Cup 2024, medzinárodná regata okruhového jachtingu, Lodenica, Piešťany

26. 5. 2. Happymove Olympijský deň, Futbalový štadión PFK Piešťany, Piešťany

29. 5. 69. MFP: Slávnostný otvárací koncert – Bedřich Smetana: Má vlast, Dom umenia, Piešťany

31. 5. Medzinárodný deň detí, program pre deti, Prírodné kino, Piešťany

31. 5. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny mesta Piešťany 2024, Piešťany



Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany:

13.5.2024 (SITA.sk) -Letná sezóna štartuje po celom piešťanskom regióne naplno. "Srdečne všetkých pozývam na májové podujatia v našom regióne, program bude naozaj bohatý," informuje Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. "Aj tento mesiac budú pokračovať obľúbené komentované prehliadky Piešťany podľa Wintera a Tajomstvá Elektrárne plus pridávame nové tematické okruhy s názvami História: Bahno nad zlato a História: 5 kúpeľných domov Piešťan. Záhrada hudobnej reštaurácie La Musica ožije skvelými koncertmi, klubovú zábavu ponúka Mango Music Club. S veľkou radosťou pozývam na slávnostné otvorenie 2. ročníka svetovej výstavy Alfons Mucha, ďalej na Tradičné umelecké remeslá a na Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, ktoré u nás každoročne oficiálne štartuje hlavnú turistickú sezónu."V máji ponúknu Piešťany aj ďalšie špičkové kultúrne podujatia, napríklad koncert Deň matiek – Juraj Bača band či Lenka Filipová a hostia v Hlohovci. Dom umenia pozýva na Madam Butterfly, priamy prenos z Metropolitnej opery New York. V kúpeľných hoteloch sa bude konať Literárna noc s čítaním a hlohovské Kino Úsmev uvedie stand-up vystúpenie Zitrón – Silné reči.Čo ešte čaká návštevníkov Piešťan v najbližších týždňoch? Už sedemnásty Majáles v Drahovciach aj slávnostný otvárací koncert 69. music festivalu, počas ktorého odznie Má vlast Bedřicha Smetanu.Elektrárňa Piešťany organizuje okrem iného aj prvý ročník vínneho festivalu, turisti určite ocenia 49. Piešťanskú BUĎ FITku s Festivalom hory a mesto."Piešťany skrátka opäť potvrdia, že sú mesto podujatí a festivalov. Spomeniem ešte medzinárodný festival rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok a Noc múzeí a galérií. Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci pozýva na pozorovanie letnej oblohy," dodáva Tatiana Nevolná.Aktualizovaný zoznam všetkých podujatí v piešťanskom regióne je dostupný na adrese: https://kalendar.rezortpiestany.sk/podujatia Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany spája subjekty cestovného ruchu v piešťanskom regióne – kúpele, mesto, hotely, reštaurácie, obce. V partnerstve sú všetci členovia silnejší, než by boli samostatne. Spoločný postup umožňuje propagovať celý región ako jednu destináciu, čo je dôležité pre cestovný ruch, a tým aj pre rozvoj regiónu.Informačný servis