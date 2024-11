Majerský je presvedčený, že Huliak dostane podiel na moci

3.11.2024 (SITA.sk) - Poslanec Rudolf Huliak si vypýtal podiel na moci a dostane ho. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to vyhlásil predseda opozičného KDH "Či už to bude rozdelením ministerstva športu a cestovného ruchu , alebo nejakým iným spôsobom, ale tie signály prichádzajú," skonštatoval Majerský.Podľa podpredsedu parlamentu Smer-SD ) je celá vec ohľadom trojice poslancov okolo Rudolfa Huliaka záležitosťou SNS , keďže na jej kandidátke sa dostali do parlamentu. Možnosť, že by "huliakovci" dostali v rámci koalície nejaké ministerstvo, zatiaľ podľa neho nie je v hre."Aspoň nie z pohľadu politickej strany Smer," skonštatoval Gašpar s tým, že dohodnúť sa najskôr musia Rudolf Huliak a šéf SNS Gašpar doplnil, že jemu by neprekážalo, keby sa Huliak ako zástupca trojice poslancov zúčastňoval na koaličnej rade. "Keby sme mali možno väčšinu 85 (poslancov), tak sa toto vôbec nerieši," dodal Gašpar.