Majerský sa po kyberútoku obáva o dáta občanov v katastri, podľa Šutaja Eštoka sa na informácie nestratia

12.1.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s kyberútokom na kataster v posledných dňoch predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský vyjadril obavy o dáta občanov v katastri. Jeho diskusný oponent v relácii Na telo TV Markíza, predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zas garantoval, že dotknuté informácie sa nestratia.Opätovne spomínal možnosť, že by kataser i podobné kritické systémy mohli prejsť do gescie jeho rezortu, ktorý má podľa neho dobrú ochranu. „Potom mi môžete hovoriť všetci, že ja za to nesiem zodpovednosť," dodal v súvislosti s tým, či nesie zodpovednosť za kyberútok.Ministerstvo vnútra počas týždňa uviedlo, že minister za kataster nie je zodpovedný, vzhľadom na to, že nespadá do jeho gescie. Nabiehanie katastra očakáva Šutaj Eštok v horizonte niekoľkých dní, možno týždňa. Dodal, že viaceré katastre majú zálohované údaje na ministerstve a tieto napadnuté neboli.