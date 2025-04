Majerský si vie predstaviť veľkú reformu štátnej a verejnej správy, vyššie územné celky by mali mať viac právomocí – VIDEO

Veľký decentralizačný krok

Rozhodovacia právomoc

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify a Apple

16.4.2025 (SITA.sk) - V snahe ušetriť peniaze v rámci konsolidačných opatrení si predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský vie predstaviť jednu veľkú reformu štátnej a verejnej správy.„Štátnej v tom, že sa uberie ministerstvám, nebudú sa vyhadzovať peniaze na predražené budovy, a verejnej správy tým, že sa urobí jeden veľký decentralizačný krok, decentralizácia v tom zmysle, že sa zo štátu prenesú kompetencie na regióny, mesta a obce. Česi a Poliaci to urobili. Nemusíme po príklad chodiť ďaleko,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA líder kresťanských demokratov.Podľa neho vyspelé krajiny už kompetencie preniesli na čo najnižšiu úroveň.„Vtedy tí ľudia sa vedia rozhodnúť, či si postaví v meste kúpalisko, alebo vybudujú chodníky, či sa postaví zimný štadión, alebo vybuduje nový park. Tí ľudia priamo tam si rozhodnú. Lenže my musíme dať aj kompetencie, aj peniaze, a musia vedieť potom spravovať v rámci určitých projektov aj eurofondy,“ dodal Majerský s tým, že nemôže ministerstvo v Bratislave rozhodovať o eurofondoch, čo si majú v tej-ktorej dedine vybudovať.Podľa predsedu KDH by mali mať viac kompetencií aj vyššie územné celky, viac rozhodovacích právomocí.„Prečo by nemohli mať vyššie územné celky napríklad aj regionálne železnice? Vytvorí sa taký integrovaný poriadok alebo dopravný systém, že zladí verejnú autobusovú dopravu, prímestskú autobusovú dopravu a regionálne vlaky, čím sa ušetrí kopec peňazí z vreciek daňových poplatníkov. To hovorím iba jeden z príkladov, tých príkladov je strašne veľa,“ uviedol Majerský, ktorý je aj županom Prešovského samosprávneho kraja Osobne napríklad nevie, prečo vznikli krajské regionálne centrá na čerpanie eurofondov.„Veď na samosprávnych krajoch už boli predtým v programovom období vybudované tzv. SORA, čiže riadiace orgány, ktoré spravovali eurofondy... A zrazu vybudovali nové orgány, regionálne centrá, museli si objednať budovu, kúpiť skrine, počítače, zaplatiť ľudí. A tí ľudia telefonujú v kuse na vyššie územia celky, ako treba robiť tú alebo tú agendu, ako treba vyhodnotiť tento projekt,“ konštatoval líder KDH.Poukázal aj na veľký počet obcí na Slovensku. „Predstavte si, že iba za Prešovský samosprávny kraj máme osem obcí, kde žije menej ako 10 obyvateľov. To sú prázdne obce. Tam nemá kto kandidovať za starostu. Nemá kto kandidovať za poslanca. To neznamená, že obec príde o svoj názov. Jednoducho, v jednej takzvanej strediskovej obci bude starosta, ktorý bude mať na starosti 4, 5, 6 obcí, podľa toho, aká je situácia. Z každej obce by bol v tom zastupiteľstve poslanec alebo zástupca tej obce a oni by si rozdeľovali peniaze. Tie malé obce nemajú na elektrinu, nemajú na kúrenie, nemajú na správu. Nieto ešte, že by vybudovali chodníky alebo čistili a kosili,“ uzavrel Milan Majerský.