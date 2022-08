Majerský zabojuje opäť o post prešovského župana, podporia ho strany SaS či Sme rodina

Cesta, práca, rodina

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v pondelok oficiálne oznámil svoju opätovnú kandidatúru na post prešovského župana. Predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) podporia pre voľby do krajskej samosprávy okrem jeho materského subjektu aj politické strany Za ľudí „Verím, že ak budeme úspešní, budeme tvoriť silnú zostavu tvorby nových vízií pre PSK na ďalšie štyri roky,“ uviedol na pondelkovej tlačovej besede k ohláseniu svojej kandidatúry Majerský.Zároveň predstavil vyhodnotenie svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii predsedu PSK. „Posledných päť rokov som sa nenudil a bavilo ma to. Rád by som dokončil začatú prácu. Videl som výsledky a aj zmysel tejto začatej práce. Preto chceme ísť aj do nových impulzov,“ skonštatoval Majerský, ktorý sa opieral o volebný program pod heslom Cesta, práca, rodina.Ako uviedol, v rámci cestnej infraštruktúry za jeho volebné obdobie kraj zrekonštruoval 732 kilometrov ciest, čo je o 50 percent viac oproti predošlému obdobiu. Cesty v kraji sú tiež po prvýkrát bez havarijných stavov. Opravených bolo aj 79 mostov.„Priemerne 16 opravených mostov ročne nie je málo, a to je taký silný záväzok a taká veľká výzva, aby sme v tomto pokračovali aj naďalej,“ uviedol Majerský s tým, že zároveň sa za zhruba 16 miliónov eur podarilo obnoviť techniku a vozidlá Správy a údržby ciest PSK, kde pribudlo 368 kusov novej techniky a zriadila sa asfaltérska čata.Kraj podľa Majerského zároveň s cieľom, aby ľudia neodchádzali za prácou do zahraničia, o viac ako 40 percent zvýšil mzdy opatrovateľkám, zdravotným sestrám či vodičom v krajských zariadeniach. Počas piatich rokov z 82 na viac ako 1300 narástol počet študentov duálneho vzdelávania.Na začiatku októbra avizoval aj ohlásenie nových investorov, ktorí v okresoch Prešov a Sabinov vytvoria minimálne 4000 pracovných miest. Podporu rodiny predstavovalo aj založenie Nadácie na podporu rodiny, kde pomohli sumou 225-tisíc eur takmer 400 rodinám.Kraj sa podľa Majerského zameral aj na podporu miest a obcí, kde putovali dotácie vo výške 24 miliónov eur. Realizovala sa aj výstavba cyklochodníkov. Zároveň ako pilotný sa kraj zapojil do iniciatívy Catching-up Regions, čím sa zazmluvnilo 150 miliónov eur pre rozvoj kraja. Naopak za najväčšiu nenaplnenú výzvu označil Majerský investičný dlh v domovoch sociálnych služieb.„Naši seniori si zaslúžia väčšiu pozornosť. Oni budovali tento kraj a im chceme vrátiť to, čo dali oni nám. Takže toto je taká jedna z prvých úloh, ktoré by sme si chceli splniť ak obhájime to, čo sme už začali,“ dodal Majerský, ktorý plánuje v rámci kampane ďalšie výsledky prezentovať postupne v rámci okresov.