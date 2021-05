Majetkové priznania sudcov by mali komisie preveriť do konca roka, posvietia si na účty či nehnuteľnosti

Preverovať môžu bankové účty

Rešpektovať budú rodinu i súkromie

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR vo štvrtok 13. mája pridelila každej zo šiestich kontrolných komisií viac ako 220 majetkových priznaní sudcov Slovenskej republiky. Ako pre agentúru SITA vysvetlil predseda rady Ján Mazák , ak majetkové priznania boli vyplnené úplne, presne, pravdivo a v súlade s návodom, ktorý súdna rada vypracovala, tak by ich preverovanie nemalo trvať dlhšie ako do konca roka.Dodal však, že čas potrebný na preverenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov závisí od závažnosti zistení kontrolných komisií. Súčasťou preverovania majetkových priznaní súdnou radou bude aj zisťovanie majetkových pomerov sudcov.Ján Mazák zdôraznil, že aj to si vyžiada významný časový priestor. Agentúre SITA poskytla stanovisko predsedu súdnej rady Jána Mazáka hovorkyňa rady Veronika Müller.Šesť kontrolných komisií sa skladá z troch členov súdnej rady a pri kontrole majetkových priznaní im bude pomáhať aj Kancelária súdnej rady, konkrétnejšie sekcia vyhľadávania informácií. Tá na základe požiadaviek komisií preverí úplnosť a správnosť údajov v majetkových priznaniach.„Konkrétne môže preveriť bankové účty vedené na sudcu, pohyby na nich, stav nehnuteľností alebo nakladanie s hnuteľnými vecami, spravidla autami a podobnými hodnotami,“ vysvetlil Mazák.Ak kontrolná komisia zistí nezrovnalosti v majetkových priznaniach, prípadne sa objavia nevyjasnené okolnosti nadobudnutia majetku sudcu, môže ho predvolať na neverejný výsluch. Predvolať môže aj iné osoby a overovať si tak sporné skutočnosti.Predseda súdnej rady doplnil, že kontrolná komisia pritom bude dbať na to, aby preverovanie vykonávala pri plnom rešpektovaní osobnosti sudcu, jeho rodiny a súkromia.„Ak však sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, predseda súdnej rady podá návrh na začatie disciplinárneho konania,“ uzavrel Mazák.Od 1. januára 2021 nadobudol účinnosť ústavný zákon, ktorý pridal súdnej rade novú ústavnú kompetenciu, a to konať vo veciach majetkových pomerov sudcu. Preverovať majetkové pomery sudcu a prijímať stanoviská k sudcovskej spôsobilosti môže súdna rada na základe vlastného konania a preverovania.