Majiteľ Domu odborov ešte nechce komunikovať, aké má s budovou zámery

Budova umeleckého a kongresového centra Istropolis v Bratislave,archívne foto. Foto: TASR - Peter Hudec Foto: TASR - Peter Hudec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) – Budúcnosť Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte nie je verejnosti naďalej jasná. Hoci budova a priestor pred ňou má od roku 2017 nového majiteľa — spoločnosť Trnavské Mýto (v minulosti First SPV), za ktorou stoja developeri Immocap Group a YIT, tí aj v tejto chvíli považujú akúkoľvek komunikáciu na túto tému za predčasnú. Hlavné mesto deklaruje, že s majiteľom aktívne komunikuje. V záujme samosprávy je zachovať kultúrnu funkciu, a teda veľkokapacitnú sálu.Spoločnosť Trnavské Mýto nechce zatiaľ zverejniť detaily, argumentuje aj náročnosťou a rozsahom projektu. Tak ako v minulosti, tak aj teraz uviedla, že chce priniesť kvalitný mestotvorný projekt regionálneho významu so zachovaním kultúrno-spoločenskej funkcie.povedala firma pre TASR.Deklaruje, že spolupracuje s tímom odborníkov, aby bližšie pochopila aktuálne potreby zóny a kultúrneho spektra záujemcov a dokázala naplniť ich požiadavky v prostredí. Ako podotkla, ambíciou je vytvoriť kvalitný projekt, ktorý do tohto "dlhodobo zanedbaného verejného priestoru" vráti život, aj v súvislosti s oživeným záujmom o železničnú trať Filiálka.povedala spoločnosť. Ako tvrdí, v súčasnosti je v úvodnej fáze projektu, ale keď bude disponovať konkrétnejšími výstupmi, verejnosť bude informovať.Práce, ktoré sa momentálne vykonávajú v okolí Domu odborov, súvisia podľa firmy výlučne s prípravou fan zóny pri príležitosti májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, ktoré organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja.uviedla spoločnosť.Organizácia DOCOMOMO Slovensko v utorok (9. 4.) upozornila na architektonické hodnoty a spoločenský význam Domu odborov. Vyzvala preto predstaviteľov samospráv a aj vlastníkov nehnuteľnosti, aby deklarovali svoje zámery v území a predložili ich na verejnú diskusiu. Hlavné mesto pre TASR uviedlo, že v marci sa primátor Matúš Vallo spolu so svojimi poradcami stretol so zástupcami spoločnosti Immocap Group.povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Obe strany sa dohodli na ďalších konzultáciách aj za účasti spoločnosti YIT.uviedol pre TASR starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.Starosta chápe, že budova nespĺňa požiadavky modernej doby, ľudí a mesta. Dom odborov sa však podľa neho musí riešiť tak, aby projekt využil unikátnosť miesta a zachoval funkciu spoločensko-kultúrneho stánku, pretože budova nesmie skončiť ako Park kultúry a oddychu (PKO).povedal Kusý. Potvrdil, že práce v okolí Domu odborov súvisia s prípravou fan zóny pre šampionát v ľadovom hokeji.podotkol.