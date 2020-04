Majiteľ fitnes centra rozdal svojim klientom náradie na cvičenie, aby mohli počas pandémie posilňovať doma

Vybavenie si ľudia rozdelili za dve hodiny

Zamestnanci o výplatu neprídu

15.4.2020 - Majiteľ fitnes centra v americkom Bloomingtone v štáte Illinois ponúkol zdarma vybavenie svojho zariadenia pre klientov, ktorí museli pre obmedzenia súvisiace so šírením nového koronavírusu zostať doma.Drew Whitted chcel, aby neprišli o možnosť cvičiť s profesionálnym náradím a aby ďalej išli za svojím cieľom. Vyzval ich, aby ho kontaktovali a následne si prišli zobrať, čo potrebujú, pričom od nich za túto službu nič nežiadal.Približne 80 členov Be Strong Gym prijalo jeho ponuku a vybavenie za 40-tisíc dolárov (v prepočte približne 36-tisíc eur) si rozdelili za menej ako dve hodiny.Whitted a jeho zamestnanci pomohli ľuďom odniesť si to, čo chceli. Centrum tiež zaviedlo denné online tréningy.Paulette Cocco, ktorá navštevovala centrum každý týždeň, vyhlásila, že majiteľ nedávno nakúpil nové vybavenie a jeho ponuka ju veľmi potešila. Dodala, že doma s ňou začali cvičiť aj manžel a najstaršia dcéra a po skončení krízy chcú začať chodiť do centra aj oni.Majiteľ tiež potvrdil, že všetkých jeho osem zamestnancov nepríde v týchto náročných časoch na výplate ani o jediný dolár.