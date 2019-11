Majiteľ ManCity očakáva, že Guardiola zostane v klube ešte dlho

Na snímke tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola v zápase 21. kola anglickej futbalovej Premier League Crystal Palace - Manchester City v Londýne 31. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. novembra (TASR) - Majiteľ futbalového klubu Manchester City Chaldún al Mubarak vyhlásil, že by si chcel udržať trénera Josepa Guardiolu na dlhé roky. Povedal to v rozhovore pre Sky Sports.Španielsky tréner zasadol na lavičku "Citizens" v roku 2016, platnosť jeho kontraktu vyprší v roku 2021. "," povedal šejk zo Spojených arabských emirátov.Majiteľ klubu si je istý, že Manchester City v Premier League do konca sezóny predstihne na čele tabuľky aktuálne vedúci Liverpool. "," doplnil. Informovala agentúra AFP.