Majiteľ môže požiadať o prihlásenie auta do evidencie aj elektronicky

Bratislava 1. decembra (TASR) - Požiadať o prihlásenie nového vozidla do evidencie cez elektronické služby môžu po novom aj samotní vlastníci vozidiel, evidenciu možno dokončiť aj bez osobnej návštevy dopravného inšpektorátu. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá v nedeľu nadobudla účinnosť.Elektronická evidencia a prehlasovanie vozidiel sa rozšírila o možnosť prihlásenia nového vozidla do evidencie aj zo strany jeho vlastníka. Doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom vozidla je možné zasielať na adresu prevádzkovateľa vozidla kuriérom.V prípade, ak ide o auto, ktoré už predtým malo pridelené doklady a tabuľky, nový majiteľ ich bude musieť odovzdať buď priamo kuriérovi pri preberaní nových dokladov a tabuliek EČV, alebo na pobočke.Pribudli tiež opatrenia ako napríklad možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s EČV, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.Z doterajších povinností sa vypúšťa vykonávanie fyzického porovnávania údajov v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle na dopravných inšpektorátoch. Tieto kontroly naďalej zabezpečujú pracoviská technických kontrol. Okrem toho kontrolujú identifikátory vozidiel aj pracoviská kontroly originality vozidiel.Vlastník vozidla už navyše nemusí prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe.