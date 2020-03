Majiteľ Olympiakosu Pireus mal pozitívny test na koronavírus, v Manchestri preto museli odložiť zápas

Neexistovala iná možnosť

UEFA zamietla žiadosť Wolves

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Stredajší zápas najvyššej anglickej súťaže medzi Manchestrom City Arsenalom z preventívnych dôvodov opäť odložili. Niekoľko hráčov a zamestnancov londýnskeho klubu je totiž v karanténe po pozitívnom teste na nový koronavírus u majiteľa gréckeho Olympiakosu Pireus či Nottinghamu Forest Evangelosa Marinakisa.Päťdesiatdvaročný funkcionár sa mal pred dvoma týždňami stretnúť so zatiaľ nekonkretizovanými hráčmi Arsenalu počas osobnej návštevy v Londýne, keď Arsenal hostil grécky Olympiakos v odvetnom dueli šestnásťfinále Európskej ligy."Chápeme, že to spôsobí nepríjemnosti a náklady fanúšikom, ktorí plánovali prísť na zápas. Arsenal, Manchester City a vedenie Premier League sa však zhodli na tom, že krátke oznámenie o nákaze pána Marinakisa znamená, že neexistuje iná možnosť ako zobrať si čas na posúdenie možného rizika," uvádza sa vo vyhlásení Premier League.Zaujímavé je, že štvrtkový zápas osemfinále Európskej ligy Olympiakos - Wolverhampton sa odohrá v pôvodnom termíne, keďže UEFA zamietla žiadosť Wolves o odloženie zápasu. Vedenie Premier League takisto zatiaľ neplánuje odkladať ďalšie zápasy, no prijíma všetky potrebné opatrenia.Vo Veľkej Británii bolo zatiaľ potvrdených 382 prípadov nákazy vírusom Covid-19, pričom šesť osôb prišlo o život. Celosvetovo bolo nakazených už viac než 116-tisíc ľudí. Táto situácia má dopad aj na iné anglické kluby, ktoré odohrajú zápasy v pohárovej Európe bez divákov.Prázdna Allianz Aréna v Mníchove bude dejiskom budúcotýždňovej odvety Ligy majstrov medzi Bayernom Chelsea a fanúšikovia tímu LASK Linzu nebudú môcť zamieriť na zápas svojich miláčikov proti Manchestru United.