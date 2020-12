Majitelia prevádzok, ktorí protestne obchádzajú opatrenia hygienikov, riskujú exemplárne tresty

Protestné otvorenie podnikov

Návrat k normálnemu životu sa môže oddialiť

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Úmyselné obchádzanie pandemických opatrení prevádzkovateľmi gastro podnikov, fitnescentier a iných môže viesť v čase pandémie k exemplárnym trestom.Upozornila na to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) Daša Račková , ktorá tak reagovala na protestné otvorenie niektorých gastro podnikov a fitnescentier počas utorka.Zároveň dodala, že ÚVZ prosí verejnosť, aby dôsledne zvážila návštevu priestorov, v ktorých sa nerešpektujú opatrenia proti šíreniu COVID-19 Epidemiologická situácia na Slovensku, ani prognózy jej vývoja, nie sú stále podľa ÚVZ priaznivé. "V tejto situácii je mimoriadne dôležitá osobná zodpovednosť každého z nás. Chránime tým seba aj svojich blízkych. So všetkou pokorou vyzývame ľudí, aby v záujme ochrany svojho zdravia rešpektovali platné nariadenia. Ich cieľom je spomaliť šírenie nákazy," uviedla Račková.Niektorí prevádzkovatelia budú podľa ÚVZ v utorok a možno aj po najbližšie dni obchádzať platné vyhlášky. Tým sa môže podľa ÚVZ zhoršiť situácia a oddiali sa tak uvoľňovanie opatrení a návrat do normálneho života."Úlohou epidemiológov je v tejto situácii chrániť zdravie a životy ľudí. Je našou povinnosťou nastaviť opatrenia tak, aby čo najviac znižovali riziko nákazy. Nastavenie adekvátnych kompenzačných mechanizmov je potom úloha príslušných rezortov. Úmyselné obchádzanie pravidiel, ktoré nás chránia, môže, bohužiaľ, viesť k exemplárnym sankciám. Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, budeme k tomu musieť v záujme ochrany zdravia ľudí pristúpiť," uzavrela hovorkyňa ÚVZ.