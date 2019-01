Majiteľom a prezidentom Lokomotívy Košice sa stal Ukrajinec Dovhanyč

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. januára (TASR) - Po dlhšom období neistoty je vo futbalovom klube Lokomotíva Košice jasnejšie. Majiteľom a zároveň prezidentom klubu sa stal ukrajinský podnikateľ so slovenským občianstvom Jurij Dovhanyč, ktorý má v novej pozícii jasné vízie. Novými tvárami sú aj ôsmi Brazílčania, ktorí sú v Košiciach na skúške.Ukrajinský podnikateľ dlhodobo pôsobí na Slovensku i v západnej Európe, do futbalu však vstúpil až príchodom do košickej Lokomotívy.citovala Dovhanyča stránka profutbal.sk.Košickej Lokomotíve patrí po jesennej časti predposledná priečka v druhej najvyššej súťaži, takže primárnym cieľom do najbližšieho obdobia bude záchrana.uviedol Dovhanyč.Príchodom nového majiteľa sa zatiaľ nezmenilo zloženie realizačného tímu. Lokomotívu naďalej povedú Bohumil Andrejko a Ľuboš Benkovský, pričom v práci s legionármi by im mal vypomáhať zahraničný tréner. Očakávaný príchod viacerých legionárov je ďalšou z noviniek v klube.poznamenal Dovhanyč.V pôvodných plánoch klubu bolo sústredenie v Turecku. To sa však napokon neuskutoční najmä preto, aby mali legionári z Brazílie viac času na adaptáciu v prostredí, v ktorom odohrajú zápasy v úvode jarnej časti. Namiesto Turecka však hráči Lokomotívy pocestujú na sústredenie do športovo-rekreačného areálu na Ukrajinu.