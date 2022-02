Majiteľom nehnuteľností zostávajú na podanie daňového priznania za roky 2016 až 2020 už len posledné dni

Daňovníkom posielali upozorňujúce listy

Na úrokoch sa im odpustia tisíce eur

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú posledné dni na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za roky 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania, ak tak daňovníci urobia do 28. februára tohto roka. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Finančnej správe sa podľa jej hovorkyne podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď ešte v minulom roku v rámci listovej kampane rozposlala 13-tisíc daňovníkom upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili.Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Zvyšných 700-tisíc eur finančná správa evidovala od tých, ktorí už vďaka listovej akcii mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020.„Zostať malo približne 9-tisíc daňovníkov, ktorí príjem nepriznali. Ak tak urobia do konca februára tohto roka, na úrokoch sa im odpustí spolu približne 500-tisíc eur," dodala Rybanská.Daňové priznanie môžu daňovníci podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky, ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy. E-formulár je zverejnený na portáli finančnej správy.