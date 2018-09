Majiteľom vzácnych živočíchov sa zmenia administratívne povinnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Majiteľom vzácnych živočíchov by sa mali zmeniť administratívne povinnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona CITES o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý v utorok poslanci posunuli do druhého čítania.Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré návrh predložilo, ide vo väčšine prípadov o zníženie administratívnej záťaže. Novela tiež umožní využitie trvalo hendikepovaných živočíchov na environmentálnu výchovu.Zmeny majú nastať najmä v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia ohrozených druhov živočíchov, vedenia ich evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov či preplácania DNA testov. Okresné úrady už napríklad nebudú dohliadať na označovanie exemplárov vybraných druhov. Majiteľom niektorých zvierat zas odpadne povinnosť vlastniť preukaz o pôvode.Pribudnúť má, naopak, povinnosť evidencie vo Vedeckom orgáne SR, avšak až od januára 2021, dokedy bude aktualizovaná potrebná databáza. Zmeniť sa majú aj pravidlá pre chovateľov niektorých druhov mačkovitých šeliem. Ministerstvo tým chce zabrániť nezákonnému obchodovaniu s uhynutými jedincami.