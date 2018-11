Májové voľby môžu zmeniť štruktúru Európskeho parlamentu

Európsky parlament, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa budú konať v máji 2019, môžu výrazne ovplyvniť štruktúru európskych inštitúcií. Preto je dôležitá mobilizácia voličov, zhodli sa v piatok v Bratislave zástupcovia európskych inštitúcií v diskusii Nová EÚ v roku 2019: Odpovede na výzvy a riziká vývoja.povedal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Dianie v Európe ovplyvní aj odchod Veľkej Británie, ktorý podľa Mika bude mať vplyv aj na správanie sa voličov vo voľbách do EP.Brexit je podľa Márie Malovej, riaditeľky odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, jednou z tém, v ktorej sa štáty Európskej únie (EÚ) a EP dokázali spojiť.Poslankyňa EP Anna Záborská pripomenula tému sociálneho rozmeru vnútorného trhu, ktorý zahŕňa pracovné podmienky alebo otázky sociálneho zabezpečenia:Europoslankyňa Monika Beňová poukázala na chýbajúce prepojenie medzi tým, o čom sa hovorí v európskych inštitúciách, s očakávaniami obyvateľov EÚ.povedala.Jednou z tém predvolebnej kampane bude podľa nej aj téma migrácie, ktorú prinesú najmä antisystémové strany. Preto je dôležité, aby na to boli štandardné politické strany pripravené.Robert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, upozornil na hrozbu fragmentácie v EP v dôsledku veľkého počtu strán.povedal.V tejto situácii upozornil na nízku účasť Slovákov v predošlých voľbách do Európskeho parlamentu. Tie sú podľa neho pre slovenských voličov menej zaujímavé aj preto, že nemôžu kandidovať nezávislí kandidáti, ktorých popularita sa prejavila aj v nedávnych komunálnych voľbách. V rámci volebnej kampane využíva kancelária aj netradičné metódy s cieľom mobilizovať voličov, ako sociálne média a dokonca aj online platformu YouTube.Miko uviedol tri kľúčové body v rámci mobilizácie voličov pred voľbami, kam patrí primerané pôsobenie na mladých voličov, demonštrácia toho, akým spôsobom projekty financované EÚ Slovensku pomohli, a oslovenie generácie tzv. frustrovaných voličov - ktorí sú sklamaní zo situácie po novembri 1989.povedal.Iniciatívu by podľa Záborskej mali prevziať i slovenské politické strany a v rámci svojich aktivít voľby do EP viac propagovať. Malová spomenula projekt Slovensko diskutuje o EÚ, ktorý vznikol minulý rok z iniciatívy bývalého štátneho tajomníka Ivana Korčoka a pracovníkov MZVaEZ, ktorí pripravili podujatia a diskusie na rôznych miestach na Slovensku. V aktivitách plánujú pokračovať aj na budúci rok.Veľa mladých ľudí má podľa Hajšela záujem ísť voliť, ale ich záujem je vlažný.povedal. Fenomén hrozby spomenul ako významný mobilizačný faktor pri voľbách, čo sa podľa neho prejavilo pri posledných voľbách do VÚC.Beňová zdôraznila úlohu médií.povedala a vyzvala média k lepšej komunikácii a zodpovednejšiemu pokrývaniu aj vážnejších tém.Diskusiu Nová EÚ v roku 2019: Odpovede na výzvy a riziká vývoja organizovala v piatok v Bratislave kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Nadáciou Friedricha Eberta Stiftunga a portálom Euractiv.