Majself skončil v putách. Neuveríte prečo…

6.7.2025 (SITA.sk) - Úspešný slovenský interpret Michael Švehla, známy pod umeleckým menom Majself , otvoril dvere novým výzvam. V spolupráci s producentom Fillipianom a speváčkou Niou započal nový projekt, v ktorom sa novou doménou, napriek tomu, že Majselfovu kariéru odštartoval rap, stal spev.Hudobník ponúkol ochutnávku nového zvuku i svojich speváckych kvalít prostredníctvom piesne Nebuď zlá. „Ide o skladbu, s ktorou sa môže stotožniť každý, keďže občas také to jemné vzťahové napätie poznáme asi všetci. Verím, že táto skladba bude mať funkciu takého “prelaďovača” v podobných situáciách a ľudia sa ňu budú hlavne baviť a tancovať,” približuje spevák tému piesne.Novinka Nebuď zlá, ktorej hudobné autorstvo má na svedomí spomínaný Fillipian, vznikla v marci tohto roku, počas tvorivej štúdiovej session, na ktorej participovala i čoraz viac populárna speváčka Nia. Tá si v tomto prípade na konto pripísala i textové autorstvo.„S Fillipianom spolupracujem už niekoľko rokov, vlastne aj posledný štúdiový album “Update” bol náš spoločný. S Niou, dá sa povedať takisto, keďže máme za sebou už niekoľko podarených spoluprác. Oboch beriem ako svojich blízkych kamarátov a milujem spoločný čas v štúdiu. Zatiaľ som nikdy nespravil skladbu, ktorej text by pre mňa napísal niekto iný, ale voči Nii mám, okrem toho, že som je fanúšik, aj dôveru, keďže sa dobre poznáme a viem, že ma má navnímaného ako umelca, tak ako aj človeka,” hovorí Majself o spolupráci s tvorivým duom.Nia v piesni zanechala i ďalšiu stopu a to vďaka, pre ňu charakteristickým, vokálom. Naskytá sa tak otázka, bude v rámci projektu i duet? “Áno, bude a aj keď nerád predbieham. A nebude iba jeden! Naši fanúšikovia si ich budú môcť vychutnať v priebehu nasledujúcich mesiacov,” zaiste týmito slovami potešil nejedného priaznivca.Nový track, ako je už u neho zvykom, podporil Majself videoklipom. Nápad na ideu vizuálu vznikol priamo v Majselfovej mysli.„Rozmýšľal som nad tým, ako originálne zachytiť tematiku “urazenia” alebo povedzme, nesplneného očakávania. Zároveň som chcel, aby to bolo hravé a napínavé. Napadol mi tento koncept a patrí medzi moje najobľúbenejšie videoklipy za poslednú dobu. Réžiu a strih mal na starosti, už klasicky, Pierre Lexis, produkciu Janka Šlebodová,” predstavuje spevák svoj kreatívny tím.Videoklip zachytáva manželku Júliu ako sexy policajtku, ktorá Majselfa zadržala za “neodpustiteľný zločin”. „V podstate ide o jednoduchý príbeh. Pri bežnej komunikácii s kamarátom zistím, že som zabudol na výročie, následne ma prichádza “zatknúť” moja žena s kumpánkami. Vypočúva ma a ja sa jej snažím vysvetliť, že ju milujem aj keď som zabudol. Nakoniec sa udobríme. Význam a odkaz videoklipu je taký, aby sme si odpúšťali také, povedzme drobné partnerské zlyhania, pretože pokiaľ je tam láska, cesta sa vždy nájde,” odkazuje Majself, že ups and downs jednoducho bývajú súčasťou partnerských vzťahov. Teraz si to pýta otázku, zabudol Majslef niekedy na vlastné výročie? „Nie! Na tieto veci som celkom pozorný, ale myslím, že táto tematika môže byť príbuzná mnohým párom,” dodáva.Skladba Nebuď zlá odštartovala novú etapu Majselfovho umeleckého pôsobenia a čo bude ďalej? „Najbližšie obdobie budem vydávať nové single. Aktuálne pracujem s viacerými variantami, či už z toho bude EP alebo to nakoniec bude album, bude prekvapením pre všetkých. Taktiež pracujem aj na projektoch mimo hudby a pre mojich fanúšikov chystám špeciálny koncert, viac však prezradím o čosi neskôr,” hovorí Majself tajnostkársky.Zatiaľ si však priaznivci Majselfovu live performance môžu vychutnať na mnohých letných podujatiach. Najbližšie to bude 18. júla v obci Muráň, 15. augusta v Galante, 16. augusta v Malých Levároch a 23. augusta 2025 na Okey Leto Poprad. Majselfov kalendár obsahuje mnoho ďalších akcií, ktoré pravidelne updatuje na svojom instagramovom profile