Majster spánku či James Bond. Firmy sa aj tento rok snažili zaujať originálnymi názvami pracovných ponúk

6.1.2025 (SITA.sk) - Firmy sa aj tento rok snažili zaujať potencionálnych pracovníkov originálnymi názvami ponúk. Alma Career Slovakia aj tento rok priniesol prehľad najzaujímavejších pracovných ponúk, ktoré zamestnávatelia zverejnili na portáli profesia.sk. Názvy ako "Majster spánku" či "James Bond" nielen ponúkali prácu, ale aj pútali na seba pozornosť.Názov ponuky je to prvé, čo si uchádzači a uchádzačky o prácu pri prezeraní inzerátov všimnú. Aj preto sa zamestnávatelia chcú odlíšiť od konkurencie. Zväčša volia jasný, stručný a výstižný názov, aby bolo zrejmé, o akú prácu ide, no niektorí už priamo v názve uvedú atraktívne finančné ohodnotenie či náborový príspevok. Iní zamestnávatelia sú však ešte viac kreatívnejší.Zamestnávateľ z Košíc, ktorý hľadá pracovníkov do skladu, ponúkal ako pracovný benefit možnosť posilňovania pri pracovných povinnostiach. Tajní agenti boli tiež v kurze, keďže spoločnosť Alma Career hľadala niekoľko "Jamesov Bondov" na preverenie vystavovateľov počas podujatí Profesia days. Výnimočne kreatívne boli aj ponuky pre "ukecaných" pracovníkov s rôznymi zastávkami po celom Slovensku.Bratislavská firma zas inzerovala prácu, kde uchádzači mohli zarábať počas spánku. Rok 2024 ukázal, že aj byrokracia má svoje miesto v ponukách, pričom zamestnávateľ z Považskej Bystrice hľadal ľudí s vášnivým vzťahom k byrokracii. Česká spoločnosť si zas získala pozornosť inzerátom, ktorý označila ako odpudzujúce prostredie ponúkajúce nepríjemnú prácu. S finančným odmeňovaním od 2 tisíc do 4 tisíc eur však kandidáti mohli byť ochotní postúpiť toto riziko.