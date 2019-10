Majster sveta v hode oštepom Pitkämäki ukončil kariéru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 14. októbra (TASR) - Fínsky oštepár a majster sveta z roku 2007 Tero Pitkämäki ukončil kariéru. V pondelok to oznámil na tlačovej konferencii v olympijskom tréningovom centre v meste Kuortane.Pitkämäki pôvodne plánoval súťažiť do OH v Tokiu, no v júni si roztrhol predný skrížený väz v kolene.rozlúčil sa s kariérou 36-ročný Fín.Pitkämäki je jeden z najúspešnejších fínskych športovcov. Na vrcholných podujatiach získal sedem medailí. Zlato má zo svetového šampionátu v Osake 2007. Na olympijských hrách získal bronz v Pekingu 2008. Jeho osobný rekord je 91,53 m. Informácie pochádzajú zo stránky yle.fi.