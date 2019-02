Majster z Banskej Bystrice chcel i slovenských obrancov, Kupec skončil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica malo v závere prestupového obdobia záujem aj o slovenských obrancov, no napokon defenzívu vystužilo o Kanaďana Ryana Glenna. Zaujímavou správou je pravdepodobný koniec kariéry mladého obrancu Martina Kupca. V rozhovore pre klubovú stránku to uviedol športový manažér "baranov" Július Koval.Ryan Glenn bol po dávnejšie avizovaných príchodoch Patrika Lampera a Mária Luntera poslednou posilou banskobystrického tímu. „Mali sme rozpracovaným troch slovenských obrancov. Môžem povedať, že ani jeden nevyšiel. Museli sme preto reagovať a ako deviateho obrancu podpísať Ryana Glenna, aby sme mali dostatočnú hĺbku v defenzíve. Vysvetlil som mu, že prichádza do mužstva ako deviaty obranca na ucelenie defenzívnych radov. Prijal to veľmi dobre. Je si vedomý svojej pozície. Zároveň je ochotný tvrdo pracovať a pomôcť nášmu klubu k spoločnému cieľu," prezradil Koval.Na pomyselnú pozíciu deviateho obrancu mal klub záujem získať mladíka Martina Kupca, ktorý štartoval na nedávnych MS hráčov do 20 rokov.uviedol Július Koval.