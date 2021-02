Majstrami sveta v zmiešanej štafete dvojíc sú Francúzi, Slováci dobíjali až priveľa

Prvýkrát nezískalo titul Nórsko

Hassila sa rozbehol dobre

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská duo Tomáš Hasilla Paulína Fialková skončilo na 21. mieste v zmiešanej štafete dvojíc na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke. Slováci síce nemuseli na trestné kolo, ale dovedna na strelnici nazbierali až 14 dobíjaní a to bolo v porovnaní s najlepšími priveľa.Majstrami sveta sa stali Francúzmi v zložení Antonin Guiggonat - Julia Simonová. So striebrom sa museli uspokojiť favorizovaní Nóri Johannes Thingnes Bö - Tiril Eckhoffová a bronz brali Švédi Sebastian Samuelsson a Hana Öbergová. Celkovo sa prihlásilo 28 štafiet, v cieli ich klasifikovali rovnaký počet.Po poslednej streľbe bolo na čele takmer v zhodnom čase duo Simonová - Eckhoffová a bolo jasné, že medzi nimi sa rozhodne o novom majstrovi sveta. Napokon Simonová v poslednom kilometri nečakane predstihla trojnásobnú majsterku sveta z Pokljuky Eckhoffovú a v cieli mala pred ňou náskok 2,8 s.Tretia Öbergová prišla do cieľa s mankom 22,6 s. Noví majstri sveta predviedli na strelnici iba 5 dobíjaní, kým Nóri ich mali deväť a tento faktor zrejme rozhodol. Vôbec prvýkrát v histórii tejto disciplíny na majstrovstvách sveta sa stalo že titul neputoval do Nórska.Hasilla rozbehol preteky pre Slovensko na solídnom 14. mieste s dvoma dobíjaniami, strelecky labilná P. Fialková však vzápätí pridala až päť dobíjaní a klesla na 21. miesto. Po šiestej streľbe malo slovenské duo už 13 dobíjaní a Hasilla odovzdával Fialkovej pred posledným úsekom na 23. priečke.Najlepšia slovenská biatlonistka pridala ešte jedno dobíjanie a strelnicu opúšťala na 21. priečke. Na rovnakej pozícii napokon finišovala aj v cieli s odstupom 3:20,1 min za víťaznými Francúzmi.