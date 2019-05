Majstrovský Slovan začne prípravu už 5. júna, zahrá si aj so Slaviou

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela, ktorého vyhadzujú hráči do vzduchu počas osláv majstrovského titulu. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Program letnej prípravy ŠK Slovan Bratislava na sezónu 2019/2020:

Bratislava 29. mája (TASR) - Letná príprava slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava na nový ročník 2019/2020 sa začne už 5. júna. S výnimkou sústredenia v Šamorína bude prebiehať v domácich podmienkach a prinesie šesť prípravných zápasov, vrátane toho s českým majstrom Slaviou Praha.Po úvodnom zraze budú slovanisti trénovať v Bratislave, prvý prípravný duel odohrajú 15. júna v Komárne. Ďalším súperom bude český prvoligista 1. FC Slovácko a atraktívne meranie síl ponúkne zápas s Baníkom Ostrava, ktorý sa odohrá v sobotu 22. júna na Pasienkoch. Následne sa "belasí" presunú na sústredenie do Šamorína, kde majú k dispozícii miestny špičkovo vybavený komplex. V priebehu sústredenia je na programe prípravný súboj s pražským Bohemians 1905 (25. júna na Pasienkoch). Vrcholom letnej prípravy bude súboj so Slaviou Praha, českým majstrom a štvrťfinalistom práve sa končiaceho ročníka Európskej ligy UEFA. Tento zápas nadväzuje na minuloročnú premiéru Pohára Ferdinanda Daučíka, ktorý patrí medzi osobnosti oboch klubov. Duel so Slaviou je naplánovaný na nedeľu 30. júna o 18.00 na Tehelnom poli. Posledným súperom v príprave bude šiesty tím rakúskej Bundesligy SKN St. Pölten, s ktorým sa stretneme 3. júla o 18.00 na Pasienkoch."Belasí" budú 18. júna pozorne sledovať žreb európskych pohárových súťaží, v ktorom spoznajú súpera v prvom a v prípade postupu aj v druhom predkole Ligy majstrov. Zápasy 1. kola kvalifikácie LM sú na programe 9./10. júla, odvety 16./17. júla. Slovan bude v prvom kole určite nasadeným tímom. Fortuna liga 2019/2020 sa prvým kolom začína 20. júla.“ povedal pre klubový web športový riaditeľ ŠK Richard Trutz. a dodal:Na prvom zraze budú trénerovi Martinovi Ševelovi chýbať piati reprezentanti, keďže povinnosti v národných tímoch si budú plniť Vasil Božikov, Dominik Greif, Dávid Holman, David Strelec a Andraž Šporar.doplnil Trutz.15. júna o 14.00: KFC Komárno – ŠK Slovan (v Komárne)18. júna o 16.00: ŠK Slovan – 1. FC Slovácko (v Malackách)22. júna o 18:00: ŠK Slovan – Baník Ostrava (na Pasienkoch)24. júna – 30. júna: sústredenie mužstva v Šamoríne25. júna o 16.00: ŠK Slovan – Bohemians 1905 (na Pasienkoch)30. júna o 18.00: ŠK Slovan – Slavia Praha (na Tehelnom poli)3. júla o 18.00: ŠK Slovan – SKN St. Pölten (na Pasienkoch)