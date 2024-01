Majstrovstvá Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji vyhrali Trenčania, finálový zápas sa rozhodol až v predĺžení

15.1.2024 (SITA.sk) - Majstrovstvá Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji vyhral slovenský tím. Zvíťazil v konkurencii 33 tímov, ktoré bojovali o postup na svetový šampionát v tomto športe v Kanade.„Finálový zápas Česko vs. Slovensko – Trenčania vs. Žabonosy sa skončil 9:9 v riadnom hracom čase. Trenčania nakoniec zdolali český tím a vyhrali po predĺžení 10:9. Stali sa tak majstrami Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji," informuje na sociálnej sieti mesto Košice, ktoré bolo dejiskom majstrovstiev.Zápasy majstrovstiev sa odohrávali na Klzisku v Mestskom parku, a tiež v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej.Metropola východu hostila najlepšie české a slovenské tímy rybníkového hokeja od piatka 12. januára do nedele, 14. januára. Finálový zápas sa odohral na klzisku na Alejovej, v nedeľu 14. januára.