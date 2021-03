Majstrovstvá Európy vo futbale by mali byť aj s divákmi, šéf UEFA však požaduje garancie

Mestá majú predložiť koncepty

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Majstrovstvá Európy vo futbale (11. 6. - 11. 7.) sa možno neuskutočnia vo všetkých pôvodne určených dvanástich mestách naprieč kontinentom, ale diváci by mali byť prítomní na tribúnach.Slová prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina však znejú príliš optimisticky vzhľadom na aktuálny stav pandémie koronavírusu v Európe.Slovinský šéf UEFA zároveň od organizátorov požaduje potrebné garancie, aby diváci mohli vkročiť na štadióny."Každý hostiteľ musí zaručiť, že fanúšikovia budú mať povolený vstup na zápasy a bude to maximálne bezpečné. Stále máme pred sebou niekoľko možných scenárov. Mimo stola je však alternatíva, že zápasy budú úplne bez fanúšikov," uviedol Aleksander Čeferin, cituje ho švajčiarsky web SRF.Podľa 53-ročného šéfa UEFA majú všetky hostiteľské mestá do 7. apríla predložiť koncepty, ako si predstavujú zápasy s divákmi na tribúnach. Ich počet by sa mal odvíjať od aktuálnej situácie s koronavírusom v konkrétnej krajine.Definitíva o formáte z vlaňajška odložených majstrovstiev Európy by mala padnúť na Kongrese UEFA 20. apríla."Ideálne by bolo, ak by sa šampionát mohol odohrať vo všetkých 12 krajinách. Môže sa však stať, že ich bude nakoniec len desať alebo jedenásť, lebo zostávajúce nebudú spĺňať pandemické opatrenia," doplnil Čeferin.Podľa dosiaľ platného formátu budú hostiteľmi ME 2021 anglický Londýn, azerbajdžanské Baku, dánska Kodaň, holandský Amsterdam, írsky Dublin, maďarská Budapešť, nemecký Mníchov, rumunská Bukurešť, ruský Petrohrad, škótsky Glasgow, španielske Bilbao a taliansky Rím.Slováci na ME 2021 nastúpia 14. júna proti Poliakom. O štyri dni neskôr sa postavia proti Švédom a svoje účinkovanie v E-skupine zakončia 23. júna proti Španielom. Prvé dva zápasy absolvujú zverenci trénera Štefana Tarkoviča v Dubline, tretí v Bilbau.