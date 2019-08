Mak má konkurenciu, Zenit získal Malcoma z FC Barcelona

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 2. augusta (TASR) - Španielsky futbalový majster FC Barcelona uvoľnil Brazílčana Malcoma do Zenitu Petrohrad. Za 22-ročnú ofenzívnu akvizíciu zaplatí ruský klub odstupné 40 miliónov eur, ďalších päť môže získať Barcelona na bonusoch.Príchod Malcoma do Zenitu znamená vyššiu konkurenciu pre slovenského reprezentačného krídelníka Róberta Maka, ktorý zvažuje prestup do iného klubu, kde by dostával viac príležitostí.