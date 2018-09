Makúch nevylúčil, že by z postu guvernéra NBS mohol odísť predčasne

Na archívnej snímke guvernér NBS Jozef Makúch. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Starý Smokovec 17. septembra (TASR) - Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch nevylúčil, že by mohol zo svojho postu odísť skôr, ako mu vyprší funkčné obdobie. Odmieta však medializované informácie, že by tak mohol urobiť kvôli svojmu zdraviu alebo profesionálnemu vyhoreniu. Nepotvrdil zatiaľ špekulácie, že by ho mohol nahradiť minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), i keď ho považuje za skúseného odborníka.O možnej výmene na poste guvernéra sa špekuluje už niekoľko mesiacov. Viaceré zverejnené mediálne informácie však Makúch označil za vykonštruované. Okrem toho upozornil, že jeho funkčné obdobie mu skončí až v roku 2021. Ak by sa však rozhodol odísť z funkcie predčasne, prvá by o tom vedela Banková rada NBS.skonštatoval na stretnutí s novinármi vo Vysokých Tatrách Makúch.Pripustil však, že sa zamýšľa nad tým, či by ešte súčasný parlament nemal voliť nového guvernéra. Obáva sa totiž o stabilitu politického prostredia v budúcnosti.uviedol Makúch. Má totiž pochybnosti o reprezentatívnosti budúceho parlamentu, čo môže podľa neho viesť k politickej nestabilite a predčasným voľbám.povedal Makúch.O týchto úvahách však s nikým zatiaľ nehovoril, ani s Kažimírom. Súčasného ministra financií však považuje za skúseného odborníka.myslí si Makúch.Je možné, že Kažimírov odchod z funkcie si želajú iní, nie on sám.hovorí Makúch.Podľa neho by tiež do budúcnosti stálo za to zamyslieť sa nad zmenou spôsobu ustanovovania guvernérov.podotkol Makúch.Zároveň odmietol viaceré medializované informácie, ako napríklad, že zvolenie do funkcieTiež sa vyhradil voči spolitizovaniu NBS predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, keď prvýkrát uviedol, že kreslo viceguvernéra patrí opozícii.tvrdí Makúch.Tiež ho mrzia informácie o jeho veku a zdravotnom stave, ktoré sa v súvislosti s jeho možným odchodom v médiách spomínajú.podotkol s tým, že sa necíti byť ani profesionálne unavený. Médiá ho kritizovali aj za nedostatočné vyjadrovanie sa na pôde ECB či nedostatočné vyjadrovanie sa k ekonomike SR. Makúch však uviedol, že sa na pôde ECB vyjadruje vtedy, keď je to potrebné.upozornil Makúch.Do budúcnosti sa zamýšľa pokračovať v pôsobení na akademickej pôde.dodal Makúch.