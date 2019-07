MAL NELEGÁLNU ZBROJNICU: Polícia obvinila muža z Veľkej Vsi

Zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinil vyšetrovateľ 19. júla 2019 v Lučenci 43-ročného muža z Veľkej Vsi. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Lučenec 19. júla (TASR) – Zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinil vyšetrovateľ v Lučenci 43-ročného muža z Veľkej Vsi. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Márie Faltániovej obvinený v mieste bydliska a v motorových vozidlách bez povolenia a oprávnenia prechovával a prepravoval strelné zbrane i strelivo.uviedla hovorkyňa.Dodala, že vyšetrovateľ obvineného umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.uzavrela Faltániová.