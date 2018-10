MALA ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ: Clintonová bola účastníčkou dopravnej nehody

Hillary Clintonová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jersey City 17. októbra (TASR) - Zrejme nijakú ujmu neutrpela bývalá americká prvá dáma, ministerka zahraničných vecí a prezidentská kandidátka Hillary Clintonová pri nehode, ktorá ju postihla v utorok večer cestou na politické podujatie v meste Jersey City na území štátu New Jersey. Informovala tom v stredu tlačová agentúra AP.Automobil federálnej služby na ochranu verejných činiteľov, oficiálne označovanej ako Tajná služba Spojených štátov, po vjazde do garáže narazil do betónového nosníka, Clintonová však z neho vystúpila a odkráčala pešo na miesto podujatia, kam bola pozvaná ako hostka. Podľa AP išlo o zhromaždenie s cieľom získať sponzorov pre Clintonovej spolustraníka, demokratického senátora Boba Menendeza.Tajná služba uviedla, že v súvislosti s incidentom neboli hlásené žiadne zranenia, a vyšetrovanie vedie polícia v Jersey City. Podľa jej správy vodička, ktorá viezla Clintonovú, vypovedala, že narazila do nízkeho nosníka, neoznačeného výstražnou značkou. Prípadné ošetrenie všetci cestujúci odmietli.