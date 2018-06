Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kuala Lumpur 28. júna (TASR) - Malajzia stiahne svojich vojakov zo Saudskej Arábie. Vyhlásil to nový malajzijský minister obrany Mohamad Sabu, ktorého vo štvrtok citovala spravodajská stanica al-Džazíra. Podľa neho prítomnosť malajzijských síl v Saudskej Arábii predstavuje riziko, že bude Malajzia vtiahnutá do regionálneho konfliktu.Sabu poznamenal, že malajzijskí vojaci sa nezúčastňujú na prebiehajúcich operáciách v Jemene, odkazujúc na intervenciu koalície pod velením Saudskej Arábie v tejto susednej krajine.uviedol minister pre agentúru Bernama.Rozhodnutie zo strany Kuala Lumpuru padlo minulý týždeň, dodal Sabu s tým, že rozhovory s rezortom diplomacie ohľadom stanovenia termínu návratu vojakov do vlasti sa začnú už čoskoro.Saudská Arábia spolu s niekoľkými ďalšími arabskými štátmi spustila v roku 2015 vojenskú operáciu na podporu medzinárodne uznanej jemenskej vlády s cieľom potlačiť postup povstaleckých húsíov po tom, ako sa rok predtým zmocnili väčšiny územia. Medzitým však väčšina krajín stiahla svoje sily z tejto Washingtonom podporovanej koalície; útoky v Jemene vykonávajú už iba Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE).Organizácia Spojených národov tento týždeň vyhlásila, že táto koalícia nesie zodpovednosť za viac než polovicu vlani zabitých a zranených detí v konfliktom zmietanom Jemene.Koľko malajzijských vojakov je umiestnených v Saudskej Arábii, nie je známe, uvádza al-Džazíra. V roku 2015 tam bývalý malajzijský premiér Najib Razak vyslal vojakov, ktorí mali uľahčiť evakuáciu malajzijských občanov z Jemenu.