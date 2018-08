Malajzijská polícia pátra po zariadení s rádioaktívnou látkou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Colný úrad Bratislava Foto: TASR - Colný úrad Bratislava

Kuala Lumpur 21. augusta (TASR) - Malajzijská polícia pátra po zariadení s rádioaktívnym materiálom, ktoré sa stratilo pred vyše týždňom. Nateraz však tento prípad nespája s terorizmom, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie polície.Zmiznutie zariadenia nahlásil polícii jeden rádiologický laborant, podľa ktorého sa prístroj stratil, keď ho prevážali z malajzijského štátu Negeri Sembilan na predmestie metropoly Kuala Lumpur.Dvojica mužov, ktorí zariadenie prevážali v dodávkovom aute, sa domnieva, že im počas cesty mohlo vypadnúť. Polícia týchto mužov nakrátko zadržala, aby jej pomohli s vyšetrovaním. Nenašla však dôkazy, ktoré by túto dvojicu so zmiznutím spájali a tak ju prepustila.Podľa polície obsahuje 23-kilogramové stratené zariadenie určené na priemyselnú rádiológiu rádioaktívny izotop irídia. Ten môže osobám, ktoré sa s ním dostanú do kontaktu, spôsobiť vážne zdravotné problémy. Môže byť tiež použitý ako zbraň, ak sa skombinuje s iným výbušným zariadením a podľa spravodajskej stanice BBC sa z neho dá vyrobiť i tzv. špinavá bomba.Polícia podľa agentúry AP neuviedla, čo považuje potenciálny dôvod zmiznutia zariadenia, oznámila len, že terorizmus vylúčila. Miestne médiá informovali, že zariadenie sa používalo v energetickom i dopravnom sektore na pátranie po prasklinách v kovoch.