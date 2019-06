Malajzijský premiér kritizoval výsledky vyšetrovania JIT v kauze MH17

Mahathir Mohamad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 20. júna (TASR) - Malajzijský premiér Mahathir Mohamad vo štvrtok kritizoval Spoločný vyšetrovací tím (JIT) za jeho rozhodnutie vzniesť voči trom Rusom a jednému Ukrajincovi obvinenie z vraždy, ktoré súvisí so zostrelením lietadla spoločnosti Malaysia Airlines z júla 2014.Ide o prvých obvinených v prípade tragédie, ktorá sa odohrala 17. júla 2014 na východe Ukrajiny a vyžiadala si 298 obetí na životoch.uviedol malajzijský premiér.Dodal, že Malajzia chceAgentúra AFP súčasne uviedla, že malajzijské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení napísalo, že "oceňuje" správu tímu JIT, pracujúceho pod vedením Holandska.Ministerstvo vo svojom vyhlásení súčasne dodalo, že Malajzia jeJIT v stredu uviedol, že bude stíhať ruských štátnych príslušníkov Igora Girkina, známeho aj pod menom Strelkov, Sergeja Dubinského a Olega Pulatova, ako aj ukrajinského občana Leonida Charčenka, a to v súlade s holandským právom.Proces so štvoricou mužov, ktorí majú väzby na vojenské a spravodajské zložky Ruska a samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), sa začne v Holandsku v marci budúceho roka. Podľa AFP je možné, že obvinení budú súdení v neprítomnosti, keďže Rusko ani Ukrajina svojich štátnych príslušníkov na trestné stíhanie do cudziny nevydávajú.Holandskí prokurátori tvrdia, že štvorica mužov je zodpovedná za presun raketového systému BUK z Ruska na východnú Ukrajinu, aj keď oni sami "tlačidlo nestlačili".Ten istý vyšetrovací tím v máji roku 2018 uviedol, že protilietadlová raketa BUK, ktorá zasiahla malajzijské lietadlo, pochádzala z arzenálu ruskej vojenskej brigády dislokovanej trvalo v meste Kursk.Malajzijské lietadlo typu Boeing 777 letelo v daný deň na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Počas letu na východom Ukrajiny, ktorú ovládajú proruskí povstalci, ju zasiahla raketa. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.