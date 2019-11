Malajzijský sudca: Proces s Razakom bude pokračovať obhajobou

Na archívnej snímke bývalý malajzijský premiér Najib Razak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 11. novembra (TASR) - Súdny proces s bývalým malajzijským premiérom Najibom Razakom obvineným zo sprenevery a ďalších trestných činov majetkovej povahy bude v decembri mesiac pokračovať prerokúvaním bodov obhajoby. Rozhodol o tom v pondelok malajzijský sudca, ktorý stanovil, že obžaloba predniesla dostatočné dôkazy na pokračovanie procesu vo všetkých siedmich bodoch, informovala agentúra AFP.Práve korupčný škandál okolo expremiéra viedol k porážke jeho koalície Národný front v parlamentných voľbách z mája 2018, ktoré vyhrala dovtedajšia opozícia vedená v súčasnosti už 94-ročným bývalým autoritárskym premiérom Mahathirom Mohamadom, pričom ukončila 60 rokov trvajúcu vládu Národného frontu.Razaka následne začiatkom júla 2018 zadržali a obžalovali zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Obvinenie súvisí so škandálom okolo sprenevery prostriedkov štátneho rozvojového fondu 1MDB, ktorý Razak založil ešte v roku 2009.Razak (66), ktorý sa prvýkrát postavil pred súd v apríli, sa necíti vinný ani v jednom zo siedmich bodov obžaloby.Obžaloba dokončila predkladanie svojich dôkazov v auguste, pričom sudca Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali v pondelok stanovil, že tento materiál je dostatočný na to, aby proces pokračoval a 3. decembra sa začalo prerokúvanie obhajoby.Právni zástupcovia Razaka, ktorý je momentálne na slobode na kauciu, uviedli, že expremiér bude vypovedať na svoju obhajobu.Prípad sa týka siedmich obvinení súvisiacich so spreneverou 42 miliónov ringgitov (9,19 milióna eur), ktoré sa mali dostať z fondu 1MDB na Razakov bankový účet, píše agentúra AP.Expremiér je v súvislosti s týmto korupčným škandálom obžalovaných aj v štyroch ďalších prípadoch, pričom obvineniam čelia aj viacerí predstavitelia jeho niekdajšej vlády aj jeho manželka a predstavitelia banky Goldman Sachs.