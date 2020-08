Malé lietadlo narazilo do balkóna kaviarne, mladého vodiča vo výcviku previezli do nemocnice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Do dedinskej kaviarničky v severnom Grécku v pondelok narazilo malé výcvikové lietadlo . Pri nehode sa zranil mladý pilot , pričom spôsobil aj menšie škody na majetku.Incident sa stal počas ranného cvičného letu, počas ktorého samostatne letiaci 19-ročný pilot stratil kontrolu nad ľahkým lietadlom a narazil do veľkého stromu na hlavnom námestí v Proti, obci ležiacej v oblasti Serres východne od Solúna.Strom stlmil silu nárazu a lietadlo následne zasiahlo balkón na prvom poschodí kaviarne. Chvost stroja dopadol na priedomie budovy, ale nevznietil sa. Kaviareň bola v čase leteckej havárie zatvorená.Pilota previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré neohrozujú jeho život. Podľa polície muž býva v susednej dedine a jeho matka bola v inkriminovanom čase v práci práve v Proti neďaleko miesta nehody.