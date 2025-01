Malé obce si prerozdelia 10 miliónov eur. Výzvu majú využiť na zlepšenie športovej infraštruktúry

28.1.2025 (SITA.sk) - Malé slovenské obce si prerozdelia 10 miliónov eur z Fondu na podporu športu Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR spolu s Fondom na podporu športu oznámilo výsledky výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3 000 obyvateľov“.Výzva bola vypísaná 9. septembra minulého roka. Z celkového počtu 384 podaných žiadostí bolo podporených 81 projektov, ktoré získajú spolu 10 miliónov eur. Výzva poskytla podľa ministerstva významnú podporu menším obciam, ktoré chcú zlepšiť svoju športovú infraštruktúru.Ako uviedol štátny tajomník pre šport Ján Krišanda , jednou z častých pripomienok starostov obcí a predsedov športových zväzov bolo, že malé obce nemôžu konkurovať tým veľkým pri výzvach, ktoré vypisuje Fond na podporu športu.„Preto sme navrhli fondu, aby zvážil vypísanie takejto výzvy so špecifickými podmienkami. Spolufinancovanie bolo po prvý raz vo výške 10 percent, čo otvorilo aj malým obciam cestu k podávaniu žiadostí,“ povedal. O tom, že to bolo nastavené dobre, svedčí podľa neho aj fakt, že sa prihlásilo takmer desať percent zo všetkých obcí na Slovensku. „Je to fantastické číslo a vidíme, že požiadavka na tento typ infraštruktúry je veľmi veľká,“ dodal Krišanda.