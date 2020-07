Malé podniky v ťažkostiach budú dočasne môcť dostať štátnu pomoc, rozhodla eurokomisia

Dočasný rámec pomoci

Povzbudenie kapitálových injekcií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Členské štáty budú môcť poskytovať podporu podľa dočasného rámca všetkým mikropodnikom a malým podnikom, aj keď už boli ku koncu minulého roka vo finančných ťažkostiach. Doteraz pritom neboli oprávnené takúto pomoc prijať.Ako informuje Protimonopolný úrad SR Európska komisia totiž prijala tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva.Ten stanovuje podmienky, za akých môžu mikropodniky a malé podniky získať finančnú pomoc.Nemôžu sa nachádzať v konkurznom konaní, nemohli dostať pomoc na záchranu ako aj na reštrukturalizáciu, prípadne ak takúto pomoc dostali, v čase poskytnutia pomoci podľa dočasného rámca už bude splatená alebo už nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu. Dodatok tiež rozširuje možnosti podpory startupov.Komisia zároveň upravila podmienky rekapitalizačných opatrení pre prípady, keď súkromní investori spolu so štátom prispievajú k zvýšeniu kapitálu spoločností."Tieto zmeny majú za cieľ povzbudiť kapitálové injekcie so súkromnou účasťou v spoločnostiach, čím sa obmedzí potreba štátnej pomoci a riziko narušenia hospodárskej súťaže," objasňuje úrad.Súčasťou dodatku je aj, že pomoc pre podniky by nemala byť podmienená premiestnením výrobnej činnosti alebo inej činnosti príjemcu z inej krajiny v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru na územie členského štátu, ktorý pomoc poskytuje. Takáto podmienka by mohla poškodiť vnútorný trh.